Blanco será le encargada de sustituir a Mañueco y sus funciones estarán adscritas a la Presidencia "con dependencia"

VALLADOLID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La 'popular' Isabel Blanco Llamas, vicepresidenta segunda de la Junta en el nuevo organigrama del Gobierno autonómico, será la encargada de sustituir en primer lugar al presidente de la Junta, el también 'popular' Alfonso Fernández Mañueco.

Así consta en el Decreto de reestructuración de consejerías y de distribución de funciones del nuevo gabinete conjunto PP y Vox que contará con dos vicepresidencias, la primera, que corresponderá al titular de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, de Vox, y la segunda, sin cartera pero con diversas funciones que estarán adscritas a la Presidencia, que gestionará el PP, "sin perjuicio de su dependencia funcional de la Vicepresidencia Segunda", aclara Fernández Mañueco el Decreto.

Así, Isabel Blanco tendrá diversas competencias administrativas, incluidos los actos de gestión y ejecución presupuestaria, para las que se le asignarán créditos vía la ley de presupuestos de cada ejercicio. La vicepresidenta segunda tendrá competencias en materia de contratación, el inicio del procedimiento de contratación, la aprobación del expediente, la adjudicación y la formalización del contrato, así como las restantes competencias que corresponden a los órganos de contratación.

También tendrá competencias en materia de subvenciones, la convocatoria y la resolución de la concesión; en materia de convenios administrativos, la celebración de convenios con cualquier Administración Pública y con entidades públicas o privadas y, con carácter general, el inicio y resolución de cualquier procedimiento derivado de la gestión de los créditos que le asigne la Ley de Presupuestos de cada ejercicio.