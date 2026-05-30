Blanco subraya que el pacto de Gobierno en CyL "avanza" y está "próximo"

La vicepresidenta en funciones de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, participa en la gala de entrega de premios del programa 'Arte Joven: Jóvenes Artistas de Castilla y León 2026' - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta en funciones de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha subrayado que el pacto de Gobierno en la Comunidad "avanza", está "próximo" y se trabaja para llegar a un acuerdo con medidas "concretas, con detalle".

De esta forma se ha expresado en declaraciones a los medios antes de participar en la gala de entrega de premios del programa 'Arte Joven: Jóvenes Artistas de Castilla y León 2026' que se celebra este sábado en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.

"Trabajamos para alcanzar ese acuerdo que piensa en las personas de Castilla y León", ha incidido la representante del Ejecutivo autonómico.