El Blues Béjar Festival (Salamanca) volverá a llenar de música la plaza de El Castañar

SALAMANCA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Blues Béjar Féstival (Salamanca) volverá del 14 al 17 de julio con conciertos en la plaza de El Castañar, junto a otras propuestas y actividades complementarias en las localidades de Béjar, Hervás, Candelario y Baños de Montemayor.

Sobre los conciertos en la antigua plaza de toros de El Castañar, serán diez las bandas participantes en las dos jornadas de actuaciones, los días 15 y 16 de julio, según la información facilitada por los organizadores y recogida por Europa Press.

En concreto, subirán al escenario principal Matt Schofield Music, Little G Weevil & Danny Del Toro Blues Band, Dr.Feelgood, Nine Below Zero, The Reverend Shawn Amos & The Brotherhood, Steffen Morrison, Will Jacobs Band feat Marcos Coll, Alexis Evans, The Sweet Vandals y Red House Revival.

En cuanto al resto de propuestas, el festival de blues ha adelantado otras citas ya programadas como los conciertos gratuitos el jueves en Hervás y el domingo en Candelario.

Además, este año regresarán los 'vermuts musicales' en La Alquitara de Béjar, junto a la programación paralela con el curso intensivo de blues, talleres, 'master class', conciertos en Baños de Montemayor y mercadillos, entre otras actividades