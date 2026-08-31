Bocyl publica las bases para subvencionar con hasta 900 euros el permiso B a jóvenes de entre 18 y 30 años

VALLADOLID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial ha aprobado las bases reguladoras para conceder subvenciones de hasta 900 euros destinadas a facilitar la obtención del permiso de conducción de la clase B a personas jóvenes de Castilla y León con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años.

Según recoge la orden publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), la medida busca fomentar la movilidad e impulsar la empleabilidad y la emancipación juvenil, además de contribuir a fijar población en el medio rural y beneficiar a una red de más de 250 autoescuelas de la Comunidad.

La cuantía individualizada de la ayuda se fijará en función de la renta de la unidad de convivencia. De este modo, las rentas inferiores a 1,5 veces el IPREM recibirán hasta 900 euros; para ingresos de entre 1,5 y 2,5 veces el IPREM la ayuda alcanzará hasta 750 euros; las de entre 2,5 y 3,5 veces percibirán un máximo de 600 euros; y para rentas a partir de 3,5 veces el IPREM se otorgará un tope de 450 euros, detalla la orden.

Asimismo, a las familias numerosas de categoría general y especial se les aplicará un coeficiente reductor del 20 y del 30 por ciento sobre el nivel de renta, respectivamente.

Para optar a estas ayudas en régimen de concurrencia competitiva, los solicitantes deberán tener un mínimo de 18 años y cumplir como máximo 30 dentro del año natural de la convocatoria.

Además, tendrán que estar empadronados en cualquier municipio de la Comunidad con al menos cinco años de antelación a la obtención del carné y mantener dicha residencia de forma ininterrumpida durante los tres años posteriores a la solicitud.

Serán subvencionables la matrícula, las clases teóricas y prácticas impartidas en autoescuelas homologadas con sección en Castilla y León, así como las tasas de Tráfico y derechos de examen. Quedan excluidos los gastos de pruebas médicas o psicotécnicas.

La tramitación de las solicitudes se realizará preferentemente de forma telemática a través de la sede electrónica de la Administración autonómica.

El procedimiento contará con el apoyo instrumental de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A. (Somacyl) como entidad colaboradora.