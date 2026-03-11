Bocyl publica la resolución de becas Andrés Laguna para contratar investigadores en las universidades por 1,05 millones

VALLADOLID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Bocyl publica este miércoles la resolución de la convocatoria del programa 'Andrés Laguna' por el que se conceden siete ayudas para contratar a investigadores doctores en los centros e institutos de las universidades públicas de Castilla y León y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

La distribución de las ayudas, con una dotación de 1,05 millones de euros cofinanciadas por el Programa Operativa FSE+, es de dos para la Universidad de Burgos, otras dos para la Universidad de Salamanca, una para la Universidad de Valladolid y dos para el CSIC.

La vigencia de los contratos podrá extenderse hasta un máximo de tres años, con una financiación de hasta 150.000 euros por ayuda para cubrir ese periodo completo.

Los beneficiarios son investigadores doctores que han obtenido una puntuación igual o menor de 82 puntos, en la convocatoria aprobada la Agencia Estatal de Investigación, correspondiente al año 2024, para la obtención del certificado R3 como investigador establecido.