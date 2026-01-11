El BOCyL reduce los plazos de publicación a dos días y permite extraordinarios en días laborables ante urgencias

Página web del BOCyL. - BOCYL

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) se moderniza con la reducción de los plazos de publicación a dos días y el permiso para boletines extraordinarios en días laborables ante situaciones urgentes, todo ello con el objetivo de ofrecer información "más rápida y eficaz" a los ciudadanos.

Según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press, el BOCyL empieza 2026 con novedades debido a la mejora de las aplicaciones informáticas que sustentan la publicación.

Así, desde este mes de enero se podrá publicar más de un boletín al día a través de boletines extraordinarios en días laborables, cuando concurran situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, lo que permitirá que decisiones relevantes lleguen antes a la ciudadanía.

Además, se va a proceder, con carácter general, a reducir de forma significativa el plazo máximo de publicación de los documentos.

Frente al límite anterior de hasta cinco días, a partir de 2026 las publicaciones se podrán realizar en un plazo máximo de dos días, siempre que la solicitud de publicación y el documento se ajusten a los requisitos exigidos en la normativa de aplicación y, en su caso, desde que conste el abono de la tasa correspondiente.

Esta medida acelera la entrada en vigor y el conocimiento público de disposiciones administrativas, con el consiguiente "refuerzo de seguridad jurídica y la eficacia de la gestión pública", tal y como ha destacado el Ejecutivo autonómico.

Respecto al balance de 2025, la página web de BOCyL contó con más de 1.321.000 visitantes, que accedieron en más de 5.150.000 ocasiones a la plataforma, donde 3.419 usuarios están registrados en su servicio de alertas para recibir mensajes para ser avisados en caso de publicarse documentos que sean de especial interés para ellos, como subvenciones, personal, administración local o administración de justicia, entre otros.

Por otro lado, el BOCyL dispone de un servicio de consultas a través de la página web, que ha prestado resuelto 77 consultas, mientras las normas y las solicitudes admitidas a trámite para su publicación en el BOCyL en 2025 han dado lugar a 251 ediciones ordinarias y a tres extraordinarias, los días 2 y 23 de agosto, y el 22 de noviembre. Asimismo, el año pasado, el Servicio del BOCyL recibió 19.890 solicitudes de publicación, de las cuales se admitieron 17.737.

Sobre el contenido, se publicaron 437 extractos de convocatorias de subvenciones, 1.504 órdenes de las Consejerías, y más de 6.300 resoluciones, anuncios y trámites de información pública.

Además, por lo que respecta a publicaciones derivadas de la actividad normativa de las instituciones de Castilla y León, se publicaron tres leyes, cuatro decretos-leyes, 23 decretos y 59 acuerdos de la Junta de Castilla y León.

Otra de las funciones principales del BOCyL es su capacidad para dar seguridad jurídica al funcionamiento de la actividad económica general, de tal forma que también incluye trámites y resoluciones relacionados con actividades empresariales que afectan o pueden afectar a un amplio sector de la ciudadanía, una área en la que durante 2025 se publicaron 1.036 anuncios.

Por otro lado, el BOCyL también publica disposiciones y resoluciones que emanan de las entidades locales de Castilla y León. En concreto, durante 2025 se publicaron 261 disposiciones y actas, 663 ofertas de empleo y convocatorias de oposiciones, y 1.632 anuncios y otros trámites de información pública municipal.

Uno de los trabajos que el personal de BOCyL tiene encomendado, y que resulta "menos visible" para el ciudadano, consiste en remitir los anuncios de notificación cursados por la Administración de Castilla y León al llamado 'Tablón Edictal Único', un suplemento de notificaciones que forma parte del Boletín Oficial del Estado, y en el que se comunica individualmente a los ciudadanos y empresas aquellas decisiones administrativas que puedan afectarles, como liquidaciones tributarias, resoluciones de concesión de subvenciones, o notificaciones que afectan a empleados públicos. El BOCyL ha gestionado 8.347 anuncios de notificación de este tipo.

En este contexto, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha agradecido el trabajo a los empleados públicos encargados del mantenimiento y la actualización diaria de este medio de comunicación institucional, "un trabajo intenso e importante que no siempre tiene la notoriedad que merece, y gracias al cual los castellanos y leoneses pueden estar al tanto de todas las novedades administrativas que les afectan".

El BOCyL se publica exclusivamente en edición electrónica desde el 1 de enero de 2010, con plena validez jurídica, lo que garantiza un acceso universal, público y gratuito a toda la información oficial. La ciudadanía puede consultar el boletín en cualquier momento a través de su página web oficial, integrada en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León.