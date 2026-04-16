El BOE publica la subasta de la antigua Comisaría de Policía de Soria por 1,79 millones de euros

SORIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el anuncio de subasta pública al alza de la antigua Comisaría de Policía de Soria, ubicada en la calle Nicolás Rabal, 9.

El procedimiento lo promueve la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE), organismo dependiente del Ministerio del Interior, que ha fijado para el inmueble un tipo de licitación de 1.793.144 euros y una garantía previa de 89.657,20 euros.

La finca es un inmueble libre de cargas, de 267 metros cuadrados de solar y 1.410 metros cudradados construidos. La estructura de la comisaría tenía sótano, planta baja y cuatro alturas y los accesos al edificio se ubican por la calle Nicolás Rabal y por la avenida de los Duques de Soria.

El anuncio oficial establece que las proposiciones podrán presentarse hasta las 14.00 horas del 8 de mayo de 2026 en el Registro General del Ministerio del Interior, en Madrid, o en cualquiera de los registros admitidos por la legislación administrativa.

En este segundo caso, el pliego exige remitir también a GIESE una copia de la hoja sellada que acredite la presentación. La apertura de la subasta tendrá lugar el 20 de mayo, a las 10.00 horas, en la sede de la Gerencia, en la calle Evaristo San Miguel de Madrid.

La documentación pública de GIESE precisa también la forma de participación y establece que los interesados deben presentar por separado la documentación administrativa y la oferta económica.

El pliego distingue un sobre A para acreditar que se cumplen los requisitos exigidos y un sobre B, cerrado, para la proposición económica, que debe ajustarse al modelo oficial incorporado como Anexo I.

Ese mismo pliego fija una garantía del 5 por ciento del tipo de licitación para poder tomar parte en la subasta. En el acto público, la mesa examinará primero la documentación administrativa y abrirá después las ofertas económicas admitidas.

Si se produjera un empate entre las mejores posturas y los licitadores no comparecieran en el acto, tendrá preferencia la oferta presentada antes en el registro. La propia web pública de GIESE incorpora, junto al anuncio del BOE, el pliego, los anexos y una galería fotográfica del inmueble, de modo que cualquier posible licitador puede consultar ya tanto la descripción del edificio como las condiciones formales de la subasta.

HISTORIA

La salida a subasta afecta a un edificio muy conocido en la ciudad, que durante décadas acogió la Comisaría Provincial y que albergaba el antiguo Hotel Florida, abierto a comienzos de los años 50 del siglo XX junto a la Alameda de Cervantes.

El 14 de abril de 1983 se produjo el traslado de las dependencias policiales a Nicolás Rabal tras abandonar su anterior ubicación en el Gobierno Civil, hoy Subdelegación del Gobierno.

La Policía había tenido antes su sede en la calle Alfonso VIII, en el Gobierno Civil, desde 1945 y, con anterioridad, en dependencias vinculadas al Palacio de los Condes de Gómara y a la plaza de los Condes de Lérida.

Esa trayectoria explica el peso simbólico que el edificio de Nicolás Rabal ha tenido en la historia administrativa reciente de Soria, más allá de su valor patrimonial o urbanístico.

Sin embargo, el inmueble dejó de resultar apto para las necesidades de una Comisaría Provincial tras años de falta de espacio. La antigua Comisaría de Soria presentaba un estado de conservación aceptable, pero tenía una dimensión muy reducida, lo que la hacía poco funcional e inadecuada para ese uso.

Esa situación quedó resuelta con la entrada en servicio de la nueva Comisaría Provincial de la calle León, cuyas oficinas de denuncias y atención al ciudadano comenzaron a funcionar el 22 de marzo de 2024 y cuya oficina de DNI y pasaportes abrió el 25 de marzo, tres días después. El ministro del Interior inauguró oficialmente el nuevo edificio el 4 de abril de 2024.

La nueva sede policial se enmarca en el Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado 2019-2025. El proyecto, presentado en 2021, preveía su construcción sobre una parcela de 3.000,31 metros cuadrados entre las calles León, Duque de Ahumada y Pedro de la Rúa. La nueva comisaría cuenta con 4.753 metros cuadrados útiles. La actuación supuso una inversión de más de 9,3 millones de euros.