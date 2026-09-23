Boecillo acoge este fin de semana la IX Recreación de la llegada del Duque de Wellington y la XXVII Feria de Oficios

Un momento de la presentanción de la recreación. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Boecillo (Valladolid) ha organizado para este fin de semana, los días 25, 26 y 27 de septiembre, la IX Recreación Histórica de la Llegada del Duque de Wellington a la localidad, un evento que se complementa con la XXVII Feria de Oficios y Talleres Artesanos.

La cita cuenta con la colaboración de diversas entidades y asociaciones recreacionistas de toda España, como la Asociación Histórico Cultural 'Buezillo', para rememorar con rigor los hechos acontecidos en el municipio en 1812 en torno a la figura del denominado 'Duque de Hierro'.

El programa de actividades comienza este viernes con la recepción de recreadores en el Centro Cívico Municipal y la representación de la obra de teatro '1812 Conserjes de Cádiz' a cargo de la A.H.C. 'Buezillo'. La jornada se completa a partir de las 22.00 horas con una limonada popular amenizada por gaitas y tambores, organizada junto a la Asociación de Jubilados 'La Olma'.

La jornada del sábado, 26 de septiembre, se ha centrado en los actos de "mayor vistosidad", tal y como ha trasladado la organización. Comenzará a las 11.30 horas con un desfile militar por el casco urbano y la posterior inauguración de la Feria de Oficios en el Parque Público 'El Tejar' a las 12.00 horas, donde se han programado maniobras, salvas y un taller de sanidad militar.

A continuación, la A.H.C. 'Buezillo' ha preparado la captura y juicio al francés, además de la instrucción de las tropas por la tarde. El acto central del sábado ha tenido lugar entre las 18.00 y las 19.00 horas en el Parque Avenida Alamares del Caño con la recreación de la Batalla de Boecillo entre el 'Ejército Francés' y las 'Tropas Aliadas'.

Tras un desfile histórico de todos los grupos participantes, se ha escenificado a las 19.30 horas la llegada del Duque de Wellington al Parque Público 'El Tejar' con un recibimiento, celebración y escaramuza final.

Las actividades de la IX Recreación Histórica concluyen este domingo, 27 de septiembre, con una sesión de instrucción de tropas en 'El Tejar', la marcha del mando hacia el campo de batalla y la posterior escaramuza final de clausura, prevista a las 12.30 horas en el pinar junto a la calle Parrillanos.