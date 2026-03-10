Bolaños contactará con los grupos parlamentarios "para que completen el plan" del Gobierno sobre la crisis por Irán

SALAMANCA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que llamará a todos los portavoces de los grupos parlamentarios para tratar las medidas económicas y paliar la posible crisis por la guerra de Irán, de manera que les pedirá "propuestas para que completen, para que mejoren, para que hagan aportaciones al plan en que el Gobierno ya trabaja".

"Nosotros no avalamos ni apoyamos el ataque de Estados Unidos y de Israel sobre Irán y por tanto la guerra no cuenta con el aval, ni cuenta con el apoyo del Gobierno de España", ha remarcado el ministro.

Sin embargo, ha asegurado que el Ejecutivo es "consciente" de que es "evidente" de que se han producido efectos económicos por lo que se "monitorean absolutamente todos los datos económicos, el precio del crudo, el precio del gas para conocer cuáles son las dificultades que tiene la economía mundial y que evidentemente van a afectar también al bolsillo de los españoles".

Por esta razón, Bolaños ha asegurado que el Gobierno "tiene un plan con medidas, pero se quiere que sea de todos. "Queremos que sea un plan escuchando a todos los grupos parlamentarios y queremos también escuchar a los agentes sociales, a los sindicatos y la patronal", ha ahondado.

Por todo ello las llamadas se empezarán a hacer "lo antes posible" para escuchar las propuestas que nos hagan, analizarlas y si son viables, si son razonables, también incorporarlas al plan en el que ya está trabajando el Gobierno español.