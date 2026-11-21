El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (primero por la derecha), junto al secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez (primero por la izquierda) - PSOE

BURGOS, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha respondido este sábado a la portavoz del PP en el Congreso y candidata de los 'populares' por León, Ester Muñoz, después de que ésta asegurase que "comparar a Sánchez con Obama es como comparar a Dios con un señor de Soria". "No te va a votar nadie en Soria y veremos en León cuánta gente te vota, que tampoco va a ser mucha", ha asegurado.

Bolaños ha realizado estas declaraciones durante un acto del PSOE celebrado en Miranda de Ebro (Burgos), en el que ha intervenido junto al secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, y en el que ha aludido expresamente a Muñoz después de recordar la comparación realizada por la dirigente 'popular'.

"Por favor, escuchad mucho a Ester Muñoz. Y os pido, por favor, que difundáis su pensamiento", ha ironizado el ministro ante los asistentes, antes de lanzar su comentario sobre las expectativas electorales de la candidata del PP en León.

En este sentido, Bolaños ha contrapuesto la actitud que atribuye al PSOE con la estrategia del PP y ha defendido que los socialistas deben responder a los ataques durante la campaña sin entrar en el mismo tono.

"Cuando veáis insultos, cuando creáis que nos están haciendo daño porque nos intentan deshumanizar o porque nos faltan, porque nos calumnian o porque nos injurian, por favor, una sonrisa", ha señalado.

El ministro ha incidido así en su crítica al tono empleado por los 'populares' y ha situado las palabras de Muñoz dentro de una estrategia que recurre a los insultos y a la descalificación en lugar de a los argumentos.

También ha relacionado esta forma de actuar con el discurso mantenido por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el debate celebrado el jueves, al contraponer el comportamiento de Pedro Sánchez, que fue "respetuoso" y centrado en su gestión, con el del líder 'popular', al que acusó de "insultar, interrumpir y mentir".

Por ello, ha reclamado a los votantes "sensatos", "moderados" y "respetuosos" que apuesten por el PSOE en las elecciones de Castilla y León, al tiempo que ha situado el enfrentamiento electoral entre dos modelos políticos y también entre dos formas diferentes de afrontar el debate público.