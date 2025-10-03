Bolaños destaca que España da hoy un "paso adelante fundamental" al cumplir con el Convenio de Estambul

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, preside el acto de clausura del DATAfórum Justicia 2025, en el Auditorio de León. - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha destacado que en el día de hoy España da "un paso adelante fundamental" al cumplir con el Convenio de Estambul, ya que desde hoy todos los delitos de violencia sobre la mujer se van a juzgar por jueces y tribunales especializados.

Al respecto, ha subrayado que hoy es un día para ser conscientes de que se produce un avance "fundamental" en la protección de las mujeres y en la violencia que sufren en ocasiones. "Creo que hoy el avance es para estar felices, estar contentos", ha recalcado.

Los juzgados y secciones de violencia sobre la mujer asumen este viernes nuevas competencias. A partir de ahora se ocuparán de todos los delitos contra la libertad sexual o la trata de seres humanos cuando la víctima sea mujer, no solo de los cometidos por la pareja o expareja, como hasta el momento.

El objetivo es garantizar un mejor servicio y protección a las víctimas, ya que todos los delitos con un componente de género evidente serán investigados por jueces que habrán recibido una formación específica en materia de igualdad, con el fin de garantizar la seguridad de las mujeres y evitar cualquier revictimización.

Esta previsión, contenida en la Ley 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, da cumplimiento a lo previsto en el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014 y por la UE en 2023, que busca prevenir, perseguir y erradicar la violencia contra las mujeres y aboga por la especialización de los órganos judiciales en todo tipo de violencia sobre la mujer.

CREACIÓN DE 50 PLAZAS JUDICIALES.

En este sentido, ha recordado que para atender a esta nueva realidad el Gobierno aprobó la creación de 50 plazas judiciales especializadas y desde este momento hasta el próximo mes de enero la carga de trabajo que tendrán estos juzgados irá aumentando paulatinamente.

Asimismo, ha apuntado que, según el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) el incremento de carga de trabajo que implica la ampliación de competencias se sitúa en torno al 12 por ciento, motivo por el cual el Ministerio de Justicia ha aprobado las partidas económicas necesarias para reforzar 25 juzgados.

LOS MEDIOS "QUE SEAN NECESARIOS".

En este contexto, Bolaños ha asegurado que el sistema judicial contará con "todos los medios humanos que sean necesarios" para reforzar los juzgados de violencia sobre la mujer. "Por tanto, medios materiales, medios humanos, cumplimiento de compromisos internacionales, más y mejor protección a las mujeres que sufran violencia", ha enfatizado.

Félix Bolaños se ha pronunciado de este modo en el Auditorio Ciudad de León, con motivo de su presencia en el encuentro nacional DATAfórum Justicia 2025, donde ha estado acompañado por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, así como por diferentes representantes políticos e institucionales de la provincia leonesa.

En este contexto, el ministro de Justicia ha destacado que el Ejecutivo central desarrolla durante la presente legislatura "la mayor transformación de la justicia en décadas" y se ha referido a la Ley de Eficiencia Digital y el avance tecnológico que se ha producido en España con dicha norma. La inversión que se llevando a cabo, más de 300 millones de euros en digitalización, coloca al país en un lugar "destacado en Europa y en el mundo".

"Queremos una justicia del siglo XXI que sea absolutamente digital, que sea cercana, que sea inclusiva, que sea un ejemplo de agilidad tanto en los trámites procesales como también en los trámites que se puedan hacer a través de medios tecnológicos", ha subrayado y ha añadido que el hecho de que todos los actos procesales deban hacerse por medios telemáticos se asienta como "el futuro de la justicia".