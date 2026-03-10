Bolaños pide el voto para el PSOE como "única opción posible" para "desalojar" al PP de la Junta - EUROPA PRESS

SALAMANCA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha hecho un llamamiento este martes a la "gente de centro, moderada, progresista y de izquierdas" para que apoye la candidatura del PSOE en las próximas elecciones del 15 de marzo. Según ha defendido, la papeleta socialista representa la "única opción posible" para lograr un cambio de Gobierno y "desalojar" al Partido Popular de la Junta de Castilla y León.

En un encuentro con los medios de comunicación en la Plaza de Anaya de Salamanca, donde ha acudido para respaldar a sus compañeros de formación, el ministro ha contrapuesto el modelo del candidato socialista, Luis Tudanca -referido en el texto como Carlos Martínez-, frente al del actual presidente de la Junta y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco.

Al respecto, Bolaños ha vaticinado que en el debate electoral de esta noche el aspirante del PSOE se centrará en los "problemas reales" de la comunidad, como la sanidad, la despoblación, el empleo y la economía. Por el contrario, ha criticado que Mañueco se dedicará exclusivamente a "hablar de Pedro Sánchez".

"Los castellanos y leoneses tendrán que decidir si quieren un presidente cercano que conozca las necesidades de la tierra o uno que solo hable del presidente del Gobierno", ha aseverado el ministro, quien ha advertido de que, si los ciudadanos buscan escuchar críticas a Sánchez, "Mañueco y Vox, que vienen a ser lo mismo, son la mejor opción".

CRÍTICA A LOS 39 AÑOS DE GOBIERNO DEL PP

Durante su intervención, el titular de Presidencia ha instado a los electores a poner fin a una etapa de "39 largos años" de ejecutivos populares. A su juicio, dar continuidad al proyecto del PP supone "dejarse llevar por el conformismo, la desidia, la molicie y la pereza". "Tienen la certeza de que no van a hacer nada, como no han hecho nada en los últimos años, y Castilla y León necesita un cambio", ha apostillado.

En clave nacional, Bolaños ha reprochado a la Junta de Castilla y León que prefiera estar "a las órdenes de Génova" antes que colaborar con el Ejecutivo central para implementar mejores políticas públicas en la región. Según el ministro, el Gobierno de España mantiene un "compromiso claro" con este territorio que se ve obstaculizado por la actitud de la administración autonómica.

POLÍTICA EXTERIOR Y VALORES

Por último, el ministro ha hecho referencia a la posición internacional de España, asegurando que la mayoría de los ciudadanos están "orgullosos" de la postura adoptada respecto al conflicto en Irán. En este punto, ha pedido a los votantes elegir entre los "valores europeos, la paz y el derecho internacional" o "la ley del más fuerte".

Bolaños ha concluido afirmando que la "inacción" de Mañueco es equiparable a la política de los "poderosos" que, a su juicio, representan Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Por ello, ha reiterado que el 15 de marzo es el momento para que Castilla y León supere la etapa actual a través de las urnas.

