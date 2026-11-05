Bolaños, sobre supuestos pagos a Koldo por el PP: "Eso explicaría la cantidad de infundios que ha sufrido Sánchez"

1131249.1.260.149.20261105121711 El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la Audiencia Provincial de León. - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha manifestado este jueves si es cierto que el PP pagó al exasesor ministerial Koldo García para acusar falsamente de delitos a Pedro Sánchez y al PSOE se explicaría "la cantidad de difamaciones, de mentiras y de infundios" que ha sufrido el presidente del Gobierno.

Por ello ha instado al líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, a que aclare si su partido ha pagado un millón de euros a Koldo García o a cualquier otra persona para verter acusaciones falsas de delitos sobre Pedro Sánchez y sobre el PSOE.

El ministro ha reiterado que resulta "muy pertinente" que Feijóo esclarezca esta cuestión: "Es una pregunta que me parece que muy pertinente, que debería responder el señor Fijóo y el Partido Popular, porque eso explicaría la cantidad de difamaciones, de mentiras, de infundios que ha tenido que sufrir Pedro Sánchez en los últimos años. Podría ser una posible explicación y por eso creo que la pregunta es bien pertinente y bien sencilla", ha recalcado.

Tras insistir en que Feijóo debe pronunciarse sobre esta cuestión, Félix Bolaños se ha mostrado convencido de que el líder del PP "responderá gustoso".

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se ha pronunciado de este modo momentos antes de la inauguración de la reunión de directores y directoras de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) y de los Institutos Nacionales de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) en León.