Bomberos forestales critican "caos, falta de medios y jornadas de hasta 21 horas" en la extinción de incendios en CyL

Un bombero trata de extinguir un incendioen Miñambres de la Valduerna (León). - Fernando Otero - Europa Press

VALLADOLID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos forestales de Castilla y León han criticado el "caos, la falta de coordinación, la escasez de medios y las condiciones laborales extremas" en la campaña de incendios de este verano, con jornadas que en algunos casos alcanzan "hasta las 21 horas", con "descansos insuficientes" y "problemas en el avituallamiento y alojamiento" del personal desplazado.

En declaraciones recogidas por Europa Press, el brigadista Sergio Fidalgo, de la comarca leonesa de El Bierzo, ha recopilado testimonios de compañeros para elaborar un informe sobre la situación laboral común y las negligencias que se han producido. "Este año es especialmente grave por el número de incendios, pero es algo habitual", ha asegurado el brigadista.

Entre las incidencias más recurrentes, Fidalgo ha señalado la "falta de coordinación absoluta" por parte de los gestores, con cuadrillas paradas "sin saber dónde acudir" mientras localidades afectadas "pedían auxilio con el fuego a menos de un kilómetro".

También ha lamentado la "insuficiencia de medios" cuando los incendios "se multiplican", lo que ha provocado que el operativo "sea ineficiente" y que las cuadrillas trabajen "entre 14 y 16 horas de media, o en casos extremos a 21".

En este marco, el brigadista ha advertido de que los descansos se reducen en ocasiones "a diez horas, lo que incluye desplazamientos, con apenas cinco o seis horas reales de sueño".

Además, ha criticado las condiciones de alojamiento, con trabajadores que, tras largas jornadas, duermen en el suelo de polideportivos o edificios municipales, y el avituallamiento que, en casos puntuales, ha estado "en mal estado" y ha provocado "gastroenteritis a varios efectivos".

Por otro lado, Fidalgo ha lamentado la reducción de torretas de vigilancia y la sustitución por cámaras térmicas "menos eficientes" que, en provincias como Segovia, "ni siquiera están instaladas", lo que ha dejado amplias zonas "sin cobertura" para la detección temprana de incendios.

El brigadista ha reclamado una mayor inversión en prevención, al considerar que "los incendios se apagan en invierno" con una "correcta gestión forestal y apoyos como la ganadería extensiva".

En este sentido, Fidalgo ha recordado que el sector esté "altamente privatizado", lo que "dificulta la unión entre trabajadores para reclamar mejoras", y ha aseverado que el presupuesto autonómico para prevención, de 73 millones, es, a su juicio, "insuficiente para una Comunidad más grande que Portugal".