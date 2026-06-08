Los bomberos intervienen en el incendio de un garaje de la calle Merineros de Soria sin daños personales

SORIA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Soria intervienen este lunes en el incendio de un garaje de la calle Merineros de la capital en el que hay alrededor de una veintena de vehículos, sin que haya personas afectadas que requieran asistencia sanitaria.

El incendio se ha originado minutos antes de las 20.15 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada en la que informaba del fuego y ha avisado al Centro Coordinador de Emergencias, a la Policía Local de Soria, a Policía Nacional y a Bomberos de Soria, así como a Emergencias Sanitarias - Sacyl de forma preventiva.

Una vez en el lugar, los servicios de emergencia han comunicado que no hay personas que requieran asistencia sanitaria, mientras los bomberos han localizado el vehículo en el que se originado el incendio e intentan sofocar el fuego.