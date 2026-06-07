Los Bomberos intervienen para sofocar un incendio en un vehículo junto a la Politécnica, en Valladolid

VALLADOLID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de los Bomberos de Valladolid se han desplazado en la tarde de este domingo para sofocar el incendio que se ha originado en un turismo en la calle Abogacía del Turno de Oficio, junto a la antigua Escuela Politécnica de la UVA, según datos del Centro de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press.

El incendio se ha originado a las 19.39 horas, cuando el 112 ha recibido una decena de llamadas por el suceso y ha avisado a su vez a la Policía Municipal y a los Bomberos, que pocos minutos después han llegado al lugar para sofocar las llamas.

El turismo incendiado se encontraba en la calle de la Abogacía del Turno de Oficio, en un lateral de la antigua escuela politécnica de la UVA y el 112 ha informado de que no se han producido heridos ni afectados por el humo.