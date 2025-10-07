Bomberos de León intervienen en dos incendios en Matanza de los Oteros y Villamejil

Una dotación de Bomberos del Sepeis de León interviene en uno de los incendios producidos a última hora del día de ayer. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis), dependiente de la Diputación de León, han intervenido en las últimas horas en dos incendios que han tenido lugar en Matanza de los Oteros y Villamejil.

Efectivos del Parque de Bomberos de Valencia de Don Juan se desplazaron en torno a las 21.30 del día de ayer a Matanza de los Oteros al producirse un fuego en una zona cercana a la citada localidad.

Otra dotación del Parque de Bomberos de Celada se trasladó a Villamejil por un incendio declarado en las inmediaciones del camping alrededor de las 22.00 horas, según han informado fuentes de la Diputación de León.

No son las únicas intervenciones del Sepeis en los últimos días, ya que el pasado sábado 4 de octubre una dotación del Parque de Valencia de Don Juan actuó en un incendio localizado en Alcuetas, perteneciente al municipio de Villalbraz. Los efectivos del Servicio fueron en este caso los primeros en intervenir en el fuego para evitar que se propagase y pudiera ser extinguido.