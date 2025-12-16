Bomberos del Sepeis de León intervienen en un incendio en la iglesia de Cimanes de la Vega sin heridos

Bomberos del Sepeis de la Diputación de León intervienen en un incendio en la iglesia de San Andrés de Cimanes de la Vega. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de la Diputación de León han intervenido este martes, en torno a las 10.30 horas, en un incendio registrado en la iglesia de San Andrés, en la localidad de Cimanes de la Vega, en el que no se han registrado heridos.

En la actuación han participado dotaciones de los parques de Celada y de Valencia de Don Juan, que continúan realizando labores de seguridad en estos momentos.

Según fuentes de la Diputación de León el incendio se encuentra controlado y no se han registrado personas heridas.