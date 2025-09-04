Bomberos trabajan para sofocar un incendio en el Centro de Tratamiento de Residuos de Urraca-Miguel (Ávila) - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ÁVILA

ÁVILA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Ávila tratan de sofocar un incendio originado en el depósito de muebles y calderas del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de la pedanía de Urraca-Miguel, en Ávila capital.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Ávila, también intervienen en el dispositivo de esta emergencia ante este incendio agentes de la Policía Nacional de Ávila, que cuando han llegado al lugar han encontrado ya actuando a los bomberos.

En concreto, los efectivos del Parque de Bomberos de Ávila llevan a cabo labores de "control y perimetrado" para evitar que el incendio alcance otras dependencias del centro.