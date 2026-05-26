Bomberos de Valladolid intervienen en dos incendios en viviendas de Delicias y Pinar de Jalón sin consecuencias

Archivo - Imagen de archivo de un camión de los Bomberos de Valladolid - BOMBEROS DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Valladolid han intervenido a lo largo de la tarde en sendos incendios declarados en viviendas de la ciudad en los que no hubo que lamentar daños personales, han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Extinción y del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El primero de los mismos se ha producido en torno a las 15.45 horas en la cocina de un ático de un bloque en la calle Caballería, en el cruce con Arca Real, donde se incendió una sartén. Hasta el lugar se han desplazado diversos vehículos, entre ellos una autoescala y un autotanque de Canterac, en total alrededor de una quincena efectivos.

Sin embargo, a su llegada el fuego estaba sofocado y la intervención ha consistido fundamentalmente en labores de ventilación.

Algo de una hora más tarde, casi a las 17.00 horas, otra llamada ha avisado al 112 de un fuego en la terraza de otro ático, ubicada en el número 15 de la calle Aneto, donde se había prendido el contenido de una papelera.

Aproximadamente el mismo número de vehículos y efectivos acudieron al lugar, aunque en este caso también se había apagado el fuego y procedieron a una revisión y a ventilar, sin que se produjeran heridos ni daños materiales, al igual que en el anterior suceso.