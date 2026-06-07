Bomberos de Valladolid sofocan un pequeño incendio de rastrojos en el barrio del nuevo Río Hortega

VALLADOLID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Valladolid han trabajado este domingo para sofocar un incendio originado en una zona de rastrojos entre las calles Arribes del Duero y Picos de Europa, situada en las proximidades de la Universidad Miguel de Cervantes y el hospital del Río Hortega.

Según han informado fuentes de los Bomberos de Valladolid a Europa Press, el aviso se ha recibido alrededor de las 10.00 horas de este domingo y se ha desplazado al lugar una dotación completa procedente del parque de Canterac, con cuatro bomberos y un sargento.

El equipo ha trabajado durante aproximadamente una hora en la zona para controlar la situación y sofocar el incendio.