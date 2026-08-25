Los bomberos de Valladolid trabajan en la extinción de un incendio de una vivienda en la calle Pedro Barruecos

VALLADOLID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de Valladolid trabajan para extinguir un incendio ocurrido este martes en una vivienda situada en la calle Pedro Barruecos, en el centro de la ciudad, donde también ha enviado recursos Emergencias Sanitarias, según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press.

El aviso sobre el incendio se ha recibido a las 13.37 horas de este

martes en una vivienda de la calle Pedro Barruecos, situada cerca de la plaza de Santa Cruz.

El 112 ha trasladado el aviso a Policía Nacional, Bomberos de Valladolid y Emergencias Sanitarias, que ha enviado recursos.