La Bonoloto deja más de 128.100 euros a un acertante de segunda categoría en Palencia

Publicado: lunes, 9 marzo 2026 11:53
PALENCIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto de este domingo, 8 de marzo, ha dejado un total de 128.184,33 euros a un acertante de segunda categoría --cinco más el complementario-- en Palencia capital, según informa Loterías y Apuestas del Estado a Europa Press.

En concreto, el billete, único premiado en esta categoría, ha sido validado en la Administración de Loterías número 4 de Palencia, situada en Joaquín Costa, 3 (fachada a plaza la Sal).

La combinación ganadora ha estado formada por los números 14, 42, 15, 16, 46 y 44, complementario 11 y reintegro 3. La recaudación del sorteo ascendió a 1.997.977 euros.

No hay acertantes de primera categoría --seis aciertos--, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo un único acertante de primera podría ganar 1.000.000 euros.

