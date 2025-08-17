La Bonoloto deja más de 40.000 euros para un acertante de segunda categoría en Herrera de Duero (Valladolid)

VALLADOLID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de La Bonoloto de este domingo ha dejado 40.227,92 para un acertante de segunda categoría --cinco aciertos más el complementario-- en Herrera de Duero (Valladolid), según informa Loterías y Apuestas del Estado a Europa Press.

El boleto se ha consignado en el Despacho Receptor nº 84.415 del citado municipio, situado en Edmundo Grandville, 3.

La combinación ganadora ha estado formado por los números 3, 9, 21, 28, 40 y 42. Complementario el 7 y reintegro, también el 7. De primera categoría --seis aciertos-- no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo un único acertante podría ganar 1.600.000 euros.