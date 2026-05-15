Boo presenta el día 27 en Valladolid su libro en el que analiza el magisterio y la nueva era del papa León XIV

Cartel del acto de presentación del libro de Boo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 15 May. (EUROPA PRESS) -

El periodista Juan Vicente Boo, que fue corresponsal en el Vaticano durante 23 años, presentará el próximo 27 de mayo en la capital vallisoletana, en la libreria Paulinas, su nuevo libro, 'León XIV, el papa de la nueva era'.

En la presentación de su nuevo libro, Boo estará acompañado por Armando Jesús Lovera, del Grupo de Comunicación Loyola y autor de la biografía de 'Roberto a León' y amigo personal del papa.

En su libro, el autor gallego analiza la figura desconocida de RoBert Prevost, el papa León XIV, el primer pontífice estadounidense de la historia además de ser matemático, teólogo y jurista, además de que analiza los retos, las respuestas y "los signos de esperanza" de un nuevo pontificado.

El libro presenta a León XIV como el papa que está elaborando una nueva doctrina social para la revolución digital: redes sociales, algoritmos, IA, deepfakes, adicciones, manipulación emocional y concentración de poder en las grandes tecnológicas.

Asimismo, el libro propone una lectura interpretativa sobre quién es este pontífice, cómo se ha formado su mirada, qué prioridades marca su magisterio y por qué su elección puede entenderse como la respuesta a una nueva etapa de la historia.