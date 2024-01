Borrell asegura que la UE no enviará barcos en misiones de combate al Mar Rojo, sólo de protección a la navegación

834708.1.260.149.20240119154453 La Universidad de Valladolid (UVa) inviste como Doctor Honoris Causa a Josep Borrell, actual alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea - EUROPA PRESS/PHOTOGENIC

Advierte del "mayor riesgo geopolítico" que atraviesa el mundo por las guerras de Ucrania y Gaza desde la crisis de los misiles de Cuba

VALLADOLID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, ha asegurado que la UE no enviará sus barcos en misiones activas de combate al Mar Rojo, sino únicamente de protección a la navegación puesto que en dicha zona "se corre el grave riesgo de una escalada de la guerra en Gaza y se pone en peligro la navegación por una arteria vital".

En declaraciones a los medios tras ser investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Valladolid (UVA) en un acto celebrado en la Facultad de Derecho de la capital vallisoletana, Borrel ha afirmado que la UE "hará lo posible para garantizar la libertad de navegación y al mismo tiempo evitar una escalada".

"Nosotros estamos preparando una misión naval con el único objetivo es proteger la navegación y no entrar a escalar el conflicto", ha asegurado Borrell, al tiempo que ha subrayado que el mundo está "al borde de una situación que puede ser muy peligrosa, porque en cualquier momento puede saltar una chispa".

Sobre la hipotética creación de dos estados para resolver el conflicto palestino-israelí, otro de los temas tratados en su discurso de investidura, Borrell ha resaltado que esta idea está germinando y no es la primera vez que se menciona, ya que la "prácticamente toda la Comunidad Internacional" está a favor de esta solución

"Obviamente el actual gobierno de Israel no lo está, pero los gobiernos pasan", ha advertido el representante europeo, de modo que es "importante saber que la seguridad de Israel no puede alcanzarse solo por medios militares, tiene que construirse sobre un acuerdo". "Si todo el mundo está favor de esta solución, la Comunidad Internacional tendrá que imponerla", ha apostillado.

"RIESGO GEOPOLÍTICO"

En su discurso de investidura como Doctor Honoris Causa de la Universidad de Valladolid (UVA), que ha acogido este viernes la Facultad de Derecho en la capital vallisoletana, Borrell ha perfilado su visión de Europa en unos momentos "tan difíciles y peligrosos motivados por conflictos bélicos y el esparcimiento del odio, que ha generado una espiral mortífera que la Unión Europea debería ser capaz de detener".

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea ha advertido del "mayor riesgo geopolítico" al que se enfrenta el mundo desde la crisis de los misiles de Cuba debido a la agresión militar de Rusia contra Ucrania, el conflicto entre Israel y Palestina, con la tragedia de Gaza o la crisis de los migrantes que llegan a las costas europeas "escapando de una muerte cierta o simplemente buscando una vida mejor".

Sobre la basa de ilustres profesores de la UVA que también ostentaron este reconocimiento, Borrell ha articulado un discurso en el que ha remarcado que los cuatro años que lleva en su cargo en la Unión Europea los problemas bélicos "han seguido cayendo sobre los europeos como un río frente al cual se construyen puentes frágiles para hacer frente a los problemáticas cada vez más acuciantes".

"Los europeos nos hemos convertido en conductores de ambulancias en un mundo en llamas", ha asegurado Borrell, a tiempo que ha señalado que desde Ucrania y Oriente Próximo y Medio las crisis se "extienden y es imposible pensar esas crisis de manera aislada, porque todas derivan de circunstancias que la Unión Europea debería haber previsto".

Borell también ha indicado que Europa "no estaba preparada" para las "graves consecuencias" derivadas de la pandemia de la COVID-19 y estos conflictos bélicos, puesto que se descubrió que en el continente europeo "no se producía ni un gramo de paracetamol y con la guerra se descubrió que no había munición suficiente".

Desde su creación en 1957, la Unión Europea se ha construido pensando en la idea de la paz y para Josep Borrell este planteamiento era "erróneo", dado que los jóvenes europeos han expulsado la guerra de sus perspectivas a futuro y creen que la paz marcará los días venideros. "Desgraciadamente se equivocan", ha sentenciado Borrell.

ACTO DE INVESTIDURA

El acto solemne de investidura como Doctor Honoris Causa de Borrell ha comenzado en torno a las 12.40 horas, momento en el que el Claustro universitario, en comitiva y de acuerdo con el orden tradicional, ha entrado en el Paraninfo de la Facultad de Derecho de la UVA.

Acto seguido, el rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, ha abierto la sesión anunciando la investidura solemne de Borrell a propuesta del Instituto de Estudio Europeos. El padrino de la ceremonia, el director del Instituto de Estudios Europeos, Francisco Julián Fonseca Morillo, ha sido el encargado de entregar los demás atributos de este nombramiento.

El padrino ha entregado los atributos a Borrell empleando la fórmula "recibid el libro de la ciencia, que os cumple cultivar y difundir con el fin de que sea para vosotros significación de que, por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir reverencia y culto a quienes fueron vuestros predecesores".

Así, Josep Borrel ha recibido el anillo, que en la antigüedad se entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de la ciencia y profesión.

Al actual alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea también se le ha hecho entrega de los guantes blancos, símbolo de la "fuerza que deben conservar sus manos" y signo también de su "alta categoría".

Tras ello, el que fuera catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid ha procedido a prestar juramente ante todos los asistentes que se han dado cita este viernes para presentar la ceremonia de investidura como Doctor Honoris Causa.

"Juro procurar y defender el honor, la reverencia, el provecho, la libertad y la excelencia de esta alma universidad, con todas mis fuerzas, mientras viva", ha expresado Borrell, al tiempo que ha jurado cuidar de "cualquier otro modo, pública o privadamente, el honor y la conveniencia de esta universidad, así como de sus doctores y maestros presentes, ausentes y futuros en todas partes en cualquier lugar en que permanezca".

Al concluir este juramento, Largo Cabrerizo ha admitido e incorporado a Josep Borrell al Claustro de doctores de la UVA con todos los honores y privilegios. Después de estas palabras, el actual alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea ha procedido a pronunciar su discurso de investidura a este Claustro.

El acto ha concluido con el tradicional canto 'Gaudeamus igitur' por parte del coro universitario, ante el cual los presentes se han puesto en pie.