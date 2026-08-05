BRIF Tabuyo (León) entrega 11.000 euros de calendario solidario y donaciones a voluntario afectado por incendios de 2025

Publicación de la BRIF en su cuenta social de 'X'. - BRIF TABUYO

LEÓN, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) con base en Tabuyo del Monte (León) han destinado 11.000 euros recaudados en las ventas de un calendario solidario más una aportación anónima para entregárselos a un agricultor y ganadero de 37 años de Villamontán de la Valduerna que resultó gravemente herido en los incendios forestales de 2025.

A la cuantía obtenida por los calendarios, que se pusieron a la venta el pasado mes de noviembre con la colaboración altruista de diversos negocios y comercios de la provincia y de sus comarcas, se ha añadido una aportación económica realizada por un particular de nacionalidad suiza, ha señalado la brigada perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a través de sus cuentas en las distintas redes sociales.

La BRIF relata que la iniciativa partió de los propios efectivos del dispositivo tras la dureza de la campaña de incendios del pasado año 2025 en la provincia leonesa, en la que perdieron la vida dos personas. Los bomberos confeccionaron el calendario empleando para ello fotografías tomadas con sus dispositivos móviles en el transcurso de sus intervenciones operativas.

El beneficiario de la ayuda, José Luis Flórez, formaba parte del convoy de voluntarios cuando sufrió quemaduras de gravedad que motivaron un ingreso hospitalario de casi 90 días en la unidad de quemados de Valladolid, donde aún precisa someterse a intervenciones quirúrgicas al no estar recuperado. Asimismo, el fuego destruyó parte de sus instalaciones profesionales, entre las que se cuentan una nave, un tractor y una cuba.

"Ha sido la solidaridad de familia, amigos, vecinos del pueblo, que le han ayudado a él y a su familiar a seguir tirando para delante, cuidando de las granjas y tierras ya que acarrean mucho trabajo. A pesar de todo él sigue adelante y luchando más fuerte que nunca por su familia y trabajo que le da de comer", señala.