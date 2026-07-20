Bringas y Guille Jové abrirán este martes el festival Música con Equis de San Benito en Valladolid

Un concierto en la hospedería de San Benito. - XTRAÑAS PRODUCCIONES

VALLADOLID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La banda vizcaína Bringas y el artista vallisoletano Guille Jové abrirán este martes, 21 de julio, el festival Música con Equis en el patio de la hospedería de San Benito de Valladolid en el marco del 25 aniversario de la productora Xtrañas Producciones.

A las 20.30 horas, tendrá lugar el concierto de la banda vizcaína, una de las más representativas del rock estatal, liderada por Gorka Bringas, exmiembro de The Flying Rebollos. En mayo de 2026 salió a la luz su quinto disco de estudio 'Aprendices', que presentará por primera vez en Valladolid.

Cerrará la primera jornada el vallisoletano Guille Jové, una de las voces "más personales de la canción de autor" vinculada al territorio y la memoria rural. Sus discos muestran una evolución sonora que trasciende la etiqueta clásica de cantautor para incorporar ritmos populares, arreglos cuidados y una mirada muy ligada a la identidad cultural de Castilla y León.

El miércoles 22 de julio llegará la actuación de Soleá Morente, conocida por su capacidad para reinterpretar la tradición flamenca desde códigos contemporáneos y personales, ha señalado la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

Posteriormente, el jueves 23 de julio, cerrará el festival el concierto del grupo Santero y los Muchachos, una de las propuestas más singulares del rock español con su concepto de "rock reposado".

Equis de San Benito conmemora los 25 años de Xtrañas Producciones, que en su trayectoria se ha encargado de la técnica, producción y gestión de grandes eventos y espectáculos de la ciudad, con citas emblemáticas como Seminci, el festival de Teatro y Artes de Calle (TAC), Noches en San Benito, Pingüinos o Universijazz, además de otras propuestas contemporáneas como Conexión Valladolid o Recreo.

Su trayectoria también incluye el desarrollo técnico y artístico de numerosos videomappings en fachadas de edificios y monumentos de toda España.