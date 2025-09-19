Un brote de gripe aviar en una explotación de gallinas de Olmedo (Valladolid) obliga a sacrificar a 760.000 aves

VALLADOLID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha inmovilizado una granja de Olmedo (Valladolid) con unas 760.000 aves tras confirmar la detección de un foco de gripe aviar de alta patogenicidad (H5N1) en una explotación de gallinas ponedoras, después de que el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) confirmara el positivo, lo que obliga a su sacrificio.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Junta, ante los casos confirmados, se ha procedido a inmovilizar la granja con el objetivo de minimizar el riesgo de propagación de la enfermedad, por lo que se ha establecido una zona de restricción alrededor del foco, con medidas de protección en 3 kilómetros y de vigilancia hasta 10.

El brote se identificó tras comunicar la propia explotación un aumento de la mortalidad en la granja, desde ese momento, los Servicios Veterinarios Oficiales tomaron muestras y, de forma preventiva, se procedió a la inmovilización de la granja el 17 de septiembre con el fin de minimizar el riesgo de propagación de la enfermedad y proteger tanto la sanidad animal como la seguridad de otras explotaciones cercanas.

También se llevará a cabo una encuesta epidemiológica para determinar el origen del foco y se acometerá el sacrificio y eliminación controlada de "todas" las aves de la explotación, así como las labores de limpieza y desinfección correspondientes.