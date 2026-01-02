Brothers in band rinde homenaje en León el 16 de enero a Dire Straits. - KIKO

LEÓN 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El próximo 16 de enero, el Auditorio de León abrirá sus puertas a Brother in Band, que rendirán homenaje a Dire Straits, en una velada que promete transportar a los asistentes a la época dorada del rock.

Bajo el título 'Brothers in Arms 40th Anniversary', Brother in Band rinde tributo al icónico álbum que marcó un hito en la historia de la música y a su legendaria gira mundial de 1985 y 1986. Este espectáculo de alto voltaje no se limita a una mera reproducción de temas, sino que recrea la impresionante puesta en escena que elevó a Dire Straits a la cima del mundo.

Tras cerrar un 2025 histórico, en el que la banda liderada por Angelo Fumarola protagonizó una travesía internacional de 67 actuaciones en nueve países de Europa y Sudamérica, el grupo regresa a los escenarios con el aval de haber congregado a más de 45.000 espectadores y haber cosechado múltiples 'sold outs' que confirman su indiscutible poder de convocatoria.

La pulcritud sonora de esta banda captura con fidelidad los fraseos imposibles y el tono único de la guitarra de Knopfler, convirtiendo cada concierto en una verdadera liturgia interpretativa para los puristas del sonido clásico.

El inicio de esta nueva gira internacional para 2026, que ya cuenta con 40 fechas confirmadas y más de 22.000 entradas vendidas de forma anticipada, tendrá en León uno de sus primeros y más brillantes capítulos. Será el punto de partida de un ambicioso recorrido que llevará a la banda por países como Portugal, Francia, Bélgica, Alemania, Países Bajos y el Reino Unido, alternando el show conmemorativo del aniversario con su otra gran producción, 'The Very Best of Dire Straits Show'.