El Burgo de Osma (Soria) instalará semáforos en tres calles para regular velocidad con un presupuesto de 300.000 euros

Calle Daniel García Moral en El Burgo de Osma. - AYUNTAMIENTO

SORIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma (Soria) instalará semáforos en tres zonas de la localidad para regular la velocidad, a través de un proyecto que cuenta con 300.000 euros.

El objetivo es limitar la velocidad a la que se circula por algunas calles de la villa, un hecho que se ha venido incrementando en los últimos tiempos, sobre todo en las horas nocturnas.

Los semáforos se instalarán en la carretera de San Leonardo de Yagüe, junto al actual centro de salud; en la carretera de La Rasa, entre el rocódromo y la iglesia de Santa Cristina y en la calle Daniel García Moral a la altura del paso de peatones, según han informado desde el Ayuntamiento de El Burgo de Osma.

Además, el Ayuntamiento se plantea incluso la instalación de cámaras de seguridad que garanticen el cumplimiento en esta última calle porque las otras dos zonas no son de titularidad municipal.

COCHES A ALTA VELOCIDAD

El Ayuntamiento planteó en el primer trimestre del presente año 2026 este proyecto después de semanas en las que los vecinos se quejaran de forma reiterada de la presencia de coches a alta velocidad en algunas zonas, advirtiendo de los riegos tanto para los peatones como para otros vehículos.

El consistorio bugense ha señalado que incluso se han generado desperfectos materiales en el mobiliario urbano y en otros vehículos estacionados en la vía pública.

Una de las zonas más problemáticas es la calle Daniel García Moral donde los coches llegan a alcanzar gran velocidad. Precisamente en sus inmediaciones, en la calle Rodrigo Yusto, se ha derribado, para ganar visibilidad, una vivienda adquirida por el Ayuntamiento, pero eso también puede motivar que los vehículos circulen más rápido, como han apuntado desde el consistorio.