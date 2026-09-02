Burgos acoge el 15 de septiembre la cuarta edición de 'Mujer e Industria' para visibilizar el talento directivo

BURGOS 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La capital burgalesa se convertirá el próximo 15 de septiembre en el epicentro del debate sobre el futuro del sector con la celebración de la cuarta edición de la jornada 'Mujer e Industria', un encuentro organizado por el Ayuntamiento, a través de ProBurgos, Polo Positivo y la Fundación Caja de Burgos.

Se trata de un evento que tendrá como escenario el Fórum Evolución y busca valorar de manera estratégica el tejido empresarial que define la identidad económica de la ciudad y reivindicar el papel de las mujeres "en puestos de alta responsabilidad", como ha precisado la presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros.

Durante la presentación del evento, que ha contado con la participación del director general de la Fundación Caja de Burgos, José Ramón Gutiérrez, se ha subrayado la necesidad de consolidar a Burgos como un referente industrial competitivo. Gutiérrez ha incidido en que los grandes desafíos actuales exigen una alianza firme entre instituciones y empresas.

Así, la transformación de la "industria, la innovación, la inteligencia artificial o la igualdad de oportunidades" son cuestiones demasiado complejas para abordarlas de "manera aislada", ha señalado, destacando que el lema de esta edición se resume en "sumar para transformar".

Como novedad principal, esta cuarta entrega incorpora un análisis participativo elaborado con la colaboración de cerca de medio centenar de profesionales del ecosistema burgalés. La muestra cuenta con una alta cualificación: veinticinco de las participantes acumulan más de veinte años de experiencia, dieciocho ocupan cargos de dirección general o CEO, y veinticuatro lideran departamentos clave.

Las conclusiones del estudio apuntan a dos motores principales de cambio: la transformación digital y la escasez de talento especializado, especialmente en perfiles STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), automatización y ciberseguridad.

En este sentido, los ponentes han coincidido en que la evolución del sector no será únicamente tecnológica, sino que requerirá una profunda adaptación en la gestión de las personas, la atracción de vocaciones científicas y el impulso de nuevos modelos de liderazgo. Asimismo, el informe revela que la mitad de las profesionales encuestadas considera que la cultura interna de las empresas influye de manera directa en el desarrollo del talento femenino.

Bajo esta premisa, la jornada pretende no solo visibilizar a quienes ya lideran grandes plantas y equipos, sino también generar referentes que inspiren a las nuevas generaciones a contemplar la industria como una opción de futuro.

La jornada será inaugurada por la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y se estructurará en torno a tres ejes temáticos esenciales para el presente empresarial: la transformación del sector, la integración de la inteligencia artificial y el papel estratégico de la comunicación corporativa.

El evento reunirá a directivas de algunas de las firmas más representativas de la región, como Grupo Antolín, Benteler, GSK, Femeburg, Gestamp, Bridgestone, Michelin y L'Oréal. El programa se completará con un espacio de networking diseñado para fomentar el intercambio de ideas y sinergias entre los asistentes. Las inscripciones para participar en el encuentro ya se encuentran abiertas a través de la página web oficial de Polo Positivo (www.polopositivo.es).