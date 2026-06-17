Burgos avanza en su Plataforma Inteligente en Destino para ofrecer un turismo accesible, sostenible e innovador

Andrea Ballesteros durante la presentación de la Plataforma Inteligente en Destino. - AYTO BURGOS

BURGOS 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos, a través de la sociedad ProBurgos avanza en la implantación de la Plataforma Inteligente de Destino (PID), una iniciativa aque buscar caminar "hacia un modelo turístico de ciudad más sostenible, más accesible para el turismo y también más innovador y mejor preparado para afrontar los retos presentes y futuros del propio sector".

Así lo ha asegurado la presidenta de la Sociedad, Andrea Ballesteros, durante su comparecencia para presentar la Plataforma Inteligente de Destino de Burgos " para reforzar la gestión turística de la ciudad y avanzar en el modelo de destino turístico inteligente".

Y es que, como ha aseverado Ballesteros, "el turismo constituye para la ciudad de Burgos una actividad claramente estratégica para la propia ciudad y también para la provincia".

"Forma parte de nuestra identidad como ciudad, genera también actividad económica, impulsa el empleo y contribuye también a esa proyección al exterior de nuestra ciudad, de nuestro patrimonio, de nuestro turismo y de nuestra cultura", ha enfatizado Andrea Ballesteros.

La plataforma incorpora indicadores, cuadros de mando y sistemas de análisis diseñados para apoyar la planificación turística y ofrecer una visión más completa de la actividad turística de la ciudad.

Entre sus principales ámbitos de aplicación se encuentran la gestión de los flujos turísticos, la monitorización de los recursos patrimoniales y culturales, la mejora de la información ofrecida a los visitantes, el análisis del impacto de congresos y eventos y el impulso de segmentos estratégicos para Burgos como el turismo gastronómico y el enoturismo.

El proyecto contempla además espacios de colaboración entre administraciones, empresas y agentes turísticos, con el objetivo de favorecer el intercambio de información y una mayor coordinación en la gestión de la actividad turística.

La actuación se orienta a consolidar un modelo turístico más sostenible, accesible e innovador, al tiempo que impulsa la transformación del sector turístico local y contribuye a enriquecer la experiencia de quienes visitan la ciudad.

En este sentido, la presidenta de la sociedad ha apuntado que lo que demandan los turistas y visitantes "es más información, más accesibilidad y cada vez experiencias más llamativas, más diferentes" que les permitan conectar con la ciudad "de manera más personalizada".

Esta iniciativa forma parte de la Plataforma Inteligente de Destinos impulsada por la Secretaría de Estado de Turismo y desarrollada por SEGITTUR, financiada a través de los fondos Next Generation EU del Ministerio, con una aportación de 1,66 millones de euros.

En el caso de Burgos, Andrea Ballesteros ha explicado que el desarrollo de esta herramienta se ha centrado principalmente en analizar cuál es la oferta cultural, la oferta patrimonial actual y "ver cómo se puede mejorar y cómo se puede alcanzar las necesidades que demanda el turista nacional e internacional", al "identificar con mayor precisión" las necesidades de mejora de los recursos.

Burgos forma parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (Red DTI), integrada por destinos que trabajan en la incorporación de criterios de innovación, sostenibilidad, accesibilidad y gobernanza para mejorar la competitividad y la calidad de la gestión turística.