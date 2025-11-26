Burgos celebra el sábado su IX Festival Intercultural para ensalzar tradición y folclore de diferentes nacionalidades

Miembros de la organización de evento intercultural de Burgos en la presentación del IX Festival Intercultural. - AYUNTAMIENTO DE BURGOS

La ciudad de Burgos celebra este sábado, 29 de noviembre, su IX Festival Intercultural, un evento ya convertido en "marca" de la capital que sirve para ensalzar tradiciones y folclore de diferentes nacionalidades y "consolidar la convivencia".

La presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Mila del Campo, ha presentado este miércoles la cita que se desarrollará en el Fórum Evolución este sábado, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, bajo el lema 'Entre iguales, la belleza de ser diferente'.

Se trata de un evento que busca "mostrar el folclore, las costumbres y las tradiciones" de todas las culturas que hay en la ciudad, donde conviven personas procedentes de 140 nacionalidades y el 17 por ciento de la población es "de origen extranjero".

La comunidad más numerosa es Colombia, seguida de Rumanía, Venezuela, Bulgaria y Marruecos, tal y como ha precisado del Campo, para detallar un programa que incluirá danzas del mundo, talleres, puestos informativos, gastronomía, artesanía y la entrega de premios finales.

Este año participan en la fiesta grupos locales y de otras provincias como Amigos de China de La Rioja, Grupo de Música Salam, Asociación de Mujeres de Mali, Asociación Mexicana de Valladolid o Amistad con Palestina.

También se suma a la cita Grupo de Danza Colombia Folclore, Asociación Paraguaya de Aguilar de Campoo (Palencia), Asociación de Vecinos Nuestro Barrio y el Colegio La Merced.

Por su parte, la presidenta de Soy Colombia, Magnolia Sánchez, ha destacado que en la ciudad residen "más de 4.100 colombianos" y ha subrayado la importancia del lema de esta edición del festival que refleja "el aporte de los diferentes países acogidos" en Burgos.

Las asociaciones participantes ofrecerán talleres, artesanías y productos gastronómicos que Sánchez ha invitado a la ciudadanía "a disfrutar" en la tercera planta del Fórum Evolución, con acceso libre.