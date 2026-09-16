Burgos celebra la VII Bicicletada Solidaria para recuadar fondos para tratar el daño cerebral

BURGOS, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La VII edición de la Bicicletada de la Asociación de Daño Cerebral de Burgos (Adacebur) se celebra este domingo, 20 de septiembre, una iniciativa que este año vuelve a enmarcarse en la Semana Europea de la Movilidad.

La nueva edición ha sido presentada por el concejal de Sanidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento, Carlos Niño, en un acto en el que han participado también Mónica Alba Romero, coordinadora y educadora social de la Asociación de Daño Cerebral de Burgos, y la presidenta de la asociación Princess Bike, Inés Sancho.

Durante la presentación, Niño ha agradecido la labor de la organización y de Princess Bikee, que colabora estrechamente en la organización, "por impulsar una jornada abierta" a toda la ciudadanía. Ha apuntado que es una actividad para "todas las edades y se puede participar andando o en patinete", animando a los burgaleses a que participen.

Por su parte, Mónica Alba, en representación de la asociación, ha recordado que la iniciativa nació en 2019 fruto de la estrecha relación entre ambas entidades y ha puesto el foco en la prevención. En este sentido, ha subrayado la importancia capital del uso del casco, especialmente al circular en bicicleta o moto, para evitar traumatismos craneoencefálicos graves. Ha apuntado que el casco "debe convertirse en un hábito" tan cotidiano como ponerse el cinturón en el coche, porque puede salvarnos la vida", ha advertido.

Todo lo recaudado durante la jornada se destinará íntegramente a la adquisición de material para la rehabilitación de los usuarios de la entidad -afectados en su mayoría por ictus, tumores cerebrales o traumatismos-, mejorando así su calidad de vida.

Asimismo, desde la asociación han recalcado que este tipo de eventos sirven como altavoz para llegar a aquellas familias que sufren esta realidad en solitario y aún no conocen los recursos disponibles en la provincia.