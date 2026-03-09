Burgos defiende ante el Ministerio un proyecto "brillante" y "unido" para lograr la Capitalidad Europea de la Cultura

Archivo - Catedral de Burgos. - EUROPA PRESS - Archivo

BURGOS 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha defendido este lunes ante el Ministerio de Cultura la candidatura de la ciudad para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, junto a una delegación de doce expertos, la regidora ha destacado la "sonrisa" con la que el equipo ha salido de una presentación que culmina un año y medio de trabajo "brillante" y "sólido" frente a otras ocho propuestas españolas.

Ayala ha subrayado que uno de los aspectos que más ha destacado el jurado ha sido la "unidad política" mostrada por la delegación burgalesa. En este sentido, ha puesto en valor el consenso alcanzado entre el PP, PSOE y Vox en un momento de "mucha polarización".

Así, según ha asegurado la alcaldesa, el hecho demostrar "unión" frente a un proyecto de ciudad a largo plazo ha sido un factor "determinante" para los evaluadores.

El proyecto presentado plantea un modelo de "ciudad extendida" que busca llevar la cultura a los barrios y conectarla con la provincia, por lo que se evita su centralización en el casco urbano. La propuesta integra diversos sectores de la sociedad y aúna la ciencia, la industria, el tercer sector y las industrias culturales con el objetivo de que la cita de 2031 sea "la suma de todo ello".

Asimismo, la alcaldesa ha explicado que la delegación ha realizado una pequeña representación con "puentes" para simbolizar la aspiración de Burgos de proyectarse hacia Europa y ha insistido en la importancia de que las ciudades medias tengan un papel relevante en la cultura internacional, al tiempo que ha concluido que, independientemente de quién gobierne, la ciudad cuenta con un plan estratégico para transformar la sociedad a través de la vida cultural.

"Creemos que la cultura es eso, que en este momento de ruido nos eleva, nos hace pensar en otras cosas distintas, que no es el ruido y la bronca, sino en cómo queremos participar de esa vida cultural y hacerlo de forma coral entre todos", ha zanjado.