Burgos desarrolla el formato 'Entrevistas de Trabajo Express' para ofertar medio centenar de puestos en hostelería

BURGOS 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta desarrolla en Burgos la tercera edición del formato 'Entrevistas de Trabajo Express' para la intermediación laboral ágil en el sector de la hostelería con la participación de casi un millar de demandantes de empleo que aspiran a medio centenar de puestos de trabajo en el sector hostelero

Este innovador modelo, que busca la conexión directa y rápida entre los demandantes de empleo y las oportunidades laborales, se realiza tras las exitosas experiencias previas celebradas en Salamanca y Valladolid, detalla la Junta a través de un comunicado.

En esta ocasión, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León ha convocado a 850 desempleados con edades comprendidas entre los 18 y los 60 años que cuentan con una experiencia profesional de, al menos, tres meses dentro del sector en los últimos dos años.

El objetivo central de esta acción, fruto de la colaboración entre la Junta y las asociaciones empresariales del sector, es responder a la necesidad de cobertura de puestos de trabajo vacantes en la hostelería de Burgos. A lo largo de la mañana, los candidatos, citados en grupos de 100 personas cada 15 minutos, participan en una sesión previa de motivación y orientación en la que reciben información y orientación sobre las entrevistas por parte de técnicos del Servicio Público de Empleo.

La jornada celebrada en Burgos ha contado con el gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, quien ha explicado que el formato de las 'Entrevistas Express' se está consolidado como una herramienta ágil y efectiva para enfrentar los desafíos del mercado laboral.

La réplica en Burgos se produce tras el éxito contrastado de la jornada pionera en Salamanca, donde se convocaron 900 candidatos para 64 puestos, resultando 47 empleos inmediatos y 17 en segunda entrevista, además de la creación de una bolsa de empleo profesional. Posteriormente, en Valladolid, participaron un total de 940 demandantes de empleo y se cubrieron 63 puestos de trabajo.

En Burgos, son 19 las empresas que buscan perfiles profesionales muy diversos dentro de este sector, ofertando medio centenar de puestos de trabajo. Entre las vacantes solicitadas se encuentran jefes de cocina y cocineros, camareros (de sala, barra y ocio nocturno), ayudantes, pinches de cocina, camareras de piso y recepcionistas de hotel o personal de mantenimiento de edificios, entre otros.