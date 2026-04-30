Burgos dotará de "mayor agilidad y eficiencia" a la tramitación de futuros contratos de servicios y suministros

BURGOS, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha informado de que el Ejecutivo ha aprobado este jueves su adhesión genérica al Sistema Estatal de Contratación Centralizada y a la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), una medida que busca dotar de "mayor agilidad y eficiencia" a la tramitación de futuros contratos de servicios y suministros.

Según ha detallado Ballesteros, esta decisión sitúa a Burgos en la línea de otras grandes capitales españolas como Madrid, Valencia o Valladolid, que ya operan bajo estos sistemas de racionalización.

En principio, no supone un compromiso concreto con ninguna contratación en vigor, pero va a permitir al Consistorio a futuro a sumarse directamente a acuerdos marco de compra de vehículos, material informático, electricidad o seguros, ha explicado.

En la misma sesión, se ha dado continuidad a la adhesión al sistema de adquisición centralizada de la Junta de Castilla y León para la prestación de los servicios postales y telegráficos, que seguirá desempeñando Correos.

En materia de Medio Ambiente y Sanidad, el Ayuntamiento ha visado las bases de dos convocatorias de subvenciones. La primera, una línea destinada a proyectos de educación ambiental desarrollados por entidades sin ánimo de lucro, contará con una dotación de 50.000 euros y se han aprobado las ayudas para la protección y adopción de animales abandonados, dotada con 20.000 euros.

Ambas convocatorias mantienen bases similares a las del ejercicio anterior y se publicarán próximamente para que las asociaciones interesadas presenten sus propuestas.

Por la vía de urgencia, la Junta de Gobierno ha formalizado la tramitación de emergencia para la contratación del peritaje de parte tras el incendio sufrido en las cocheras de autobuses.

La portavoz ha aclarado que los honorarios del perito no están fijados de antemano, sino que se establecerán mediante un sistema de porcentajes en función de la indemnización final que perciba el Consistorio.