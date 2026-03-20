Burgos ejecuta 37,5 millones en inversiones, el 51,5% de la cantidad presupuestada, fruto de una gestión "eficaz"

BURGOS, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha cerrado el ejercicio presupuestario de 2025 con cerca de 270 millones puestos a disposición de la ciudad, con un nivel de ejecución global del 81,1 por ciento, además de destacar una inversión ejecutada de unos 37,5 millones en obras, lo que supone un 51,5 por ciento de la cantidad presupuestada, unas cifras que el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, ha calificado como "los mejores resultados" de la historia de la capital burgalesa.

Según los datos de ejecución del cuarto trimestre presentados este viernes en el Pleno ordinario de marzo, el Consistorio ha movilizado un presupuesto total de 332 millones, tras sumar a los 250 millones iniciales diversas modificaciones de crédito por valor de 82 millones.

El edil ha destacado que se han reconocido obligaciones por valor de 269,8 millones de euros, lo que sitúa la ejecución global del presupuesto en un 81,14 por ciento.

También ha hecho hincapié en que este porcentaje demuestra la "capacidad de gestión" de la administración local y ha incidido en que de cada diez euros previstos, más de ocho ya trabajan para todos los burgaleses, lo que supone una inyección directa en la economía local de 270 millones.

En lo relativo al capítulo destinado a la prestación de servicios públicos esenciales, el Ayuntamiento ha ejecutado 106 millones de los 129 previstos y se ha alcanzado un cumplimiento del 81,9 por ciento, mientras que en las inversiones reales se refleja una ejecución directa en obras de 37,5 millones frente a los 72 millones presupuestados inicialmente.

Este dato representa un 51,51 por ciento de cumplimiento en un área que el PP define como el desbloqueo del futuro de Burgos, fruto de una gestión administrativa "muy eficaz y frenética".

En el capítulo del pago de amortizaciones anticipadas de deuda por un valor de 32,5 millones de euros. Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Josué Temiño, ha acusado a la alcaldesa y a Manzanedo de "exagerar y retorcer la realidad".

Los socialistas han afeado al PP que presente como un hito histórico unos datos que, a su juicio, no difieren sustancialmente de ejercicios anteriores y los ha acusado de "no son de fiar".

El PSOE ha recordado que los 59 millones en inversión de los que presume el PP se mueven en una horquilla similar a años precedentes: "Esa misma columna en 2022 decía que eran 56 millones y en 2023 decía que eran 60 millones".

En este sentido, la oposición sostiene que la gestión del actual Ejecutivo no ha alcanzado nada "tan extraordinario ni tan fabuloso" como se pretende proyectar.

"No han conseguido nada extraordinario por más que lo adornen y por más que sigan retorciendo la realidad", han incidido los socialistas.