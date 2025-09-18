Burgos gana un nuevo parque de 131.000 metros entre el Hospital Universitario y la Estación de Adif

BURGOS 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos se ha propuesto, en el que considera como uno de sus grandes proyectos, conectar el Hospital Universitario con la estación Rosa de lima Manzano en la avenida Príncipes de Asturias a través de un gran parque lineal.

Así lo han anunciado el presidente de la comisión de Medio Ambiente y Sanidad, Carlos Niño, y el de Urbanismo, Juan Manuel Manso, quien ha apuntado que la inversión alcanzará los 3.795.774 euros y a un total de 131.000 metros cuadrados, un proyecto que ha calificado de "medioambiental y artístico para intervenir en un total de 3,5 kilómetros".

Por su parte, Carlos Niño ha subrayado que más que un jardín se trata de una zona con diferentes espacios naturales, como "bosque, dehesa, pradera, frutales y otras especies", y todo ello en un plazo de ejecución de 15 meses, con lo que la obras se va llevar a cabo en dos ejercicios, hasta finales de 2027.

Los planes del Ayuntamiento de Burgos se han completado con la aportación de colectivos como "Burgos con Bici, Andando Burgos y otras".

Este parque está concebido como una "barrera natural, fronteriza" que contempla carril bici reformado, juegos de calistenia en dos partes del parque; juegos con movimiento, fuentes interactivas, circuitos y juegos de agua, zonas de picnic y de terapia, así como la construcción de un ambigú en la primera parte del recorrido.

La idea es dar valor a una franja urbana que conecta el barrio de Vista Alegre y el de Villímar.

Por lo que respecta al carril bici, se demolerá parte del actual y se llevará a un lateral, tal y como ha explicado el edil de urbanismo, quien estima que el actual está un tanto deteriorado "y con mal trazado".

Además, el Ayuntamiento de Burgos no ha olvidado la idea de construir un centro sociosanitario, al estilo del Graciliano Urbaneja, que ya existe en la ciudad para colectivos que trabajan con personas del Tercer Sector. Estaría enfrente del actual hospital y lo llevaría a cabo el Ayuntamiento, ya que era una parcela que se pensaba ceder a la universidad para construir la facultad de medicina, pero la entidad educativa realizará obras inmediatas en el antiguo Hospital Divino Vallés.