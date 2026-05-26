Burgos implementa un nuevo control de acceso a sus instalaciones deportivas a través de un QR de móvil

La concejala Carolina Álvarez - AYUNTAMIENTO DE BURGOS

BURGOS, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha culminado la renovación integral de su sistema de control de accesos en varias dependencias deportivas con la sustitución de 38 antiguos lectores ubicados en las entradas y salidas de las instalaciones por modernos dispositivos de lectura digital, denominados 'Q mini'.

Los detalles de la intervención los has dado a conocer este martes la concejala del área, Carolina Álvarez, durante una rueda de prensa en la que ha señalado que la actuación también ha afectado a cuatro terminales ubicados en las máquinas de auto venta de tickets de las piscinas de Capiscol, San Agustín y las de verano del Plantío, además de los complejos deportivos de San Amaro y El Plantío.

Álvarez ha detallado que el sistema anterior presentaba "bastantes problemáticas" ligadas a la "obsolescencia tecnológica" y a la creciente dificultad para encontrar piezas de repuesto y realizar el mantenimiento.

El nuevo equipamiento ha supuesto una inversión total de 17.545 euros y ha sido testado con éxito al cierre de la pasada temporada en El Plantío para garantizar su resistencia a la intemperie y a los cambios de temperatura.

Precisamente, la edil ha detallado que la intervención se ha llevado a cabo ya que existía un problema para reponer las piezas de los lectores, y el mantenimiento y las reparaciones "cada vez eran más dificultosas", por lo que había una "serie de limitaciones con respecto a los nuevos usos o las nuevas tecnologías".

TARJETA FÍSICA

Los nuevos dispositivos están preparados para convivir con el sistema actual al permitir que "la tarjeta física siga funcionando" con normalidad, ha explicado la concejala, quien ha apuntado que la principal novedad radica en la activación del 'carnet virtual del abonado' a través de la aplicación móvil y la página web del servicio de deportes.

A partir de este martes, los usuarios dispondrán de una nueva pestaña que generará un código QR dinámico e individual, que se actualiza cada minuto y cuenta con fecha de caducidad.

"Este sistema QR no permite ser fotografiado y es de un solo uso, es decir, no podría mal utilizarse", ha subrayado la edil, quien ha añadido que el personal de taquilla podrá verificar la identidad del portador para evitar fraudes y sancionar los usos indebidos.

Todo ello con el objetivo de reducir de forma paulatina el uso de la tarjeta física, aunque va a ser "totalmente compatible", tanto de una manera como de otra.

APERTURA DE PISCINAS

Por otra parte, la responsable de Deportes ha avanzado que el Ayuntamiento baraja adelantar la apertura de las piscinas de verano de El Plantío, inicialmente prevista para el 13 de junio, debido a la buena climatología y al cierre temporal del complejo de San Amaro.

"Las instalaciones están en preparación y se ultima su limpieza y reorganización del personal", ha explicado, tras avanzar que la próxima semana se concretarán los plazos definitivos de apertura de la temporada estival.

En relación con las obras de remodelación que se ejecutan en San Amaro, la concejala ha asegurado que van a buen ritmo y que la empresa constructora está cumpliendo estrictamente los plazos.