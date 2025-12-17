Burgos impulsa 'Sílex', un nuevo foro de debate sobre el futuro de la evolución humana

La alcaldesa de Burgos durante la presentación del nuefo foro de debate 'Silex'. - AYTO BURGOS

El Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad de Promoción ProBurgos, ha presentado el nuevo foro de encuentro, 'Sílex', que ha presentado la alcaldesa, Cristina Ayala, quien ha explicado que es"un encuentro de reflexión" y que en esta primera edición se centrará" en la adolescencia", como etapa clave de la evolución de la persona.

Ayala ha explicado que no es una "casualidad" que a este nuevo foro se le haya denominado silex, "que fue la primera herramienta con la que el hombre empieza a hacer cosas muy distintas a las que hacía hasta ese momento".

Se trata de una actividad más que se une a la agenda de la ciudad dentro de la estrategia Burgos 2031, y 'Silex' busca situar a Burgos "en el centro del debate de lo que van a oír a partir de ahora, que es la prospectiva de la evolución humana, el futuro de la evolución humana", ha indicado Ayala.

Esta iniciativa se celebrará del 23 al 25 de enero en el Fórum Evolución y nace con vocación "de continuidad" y en esta ocasión pone su punto de mira en "una etapa vital de ls personas" como es la adolescencia, y se hará desde "una perspectiva innovadora", ha afirmado Cristina Ayala.

La alcaldesa ha subrayado que la sociedad y muchos padres "no saben cómo responder ante los cambios de la adolescencia" por lo que no setrata de "hablar de los jóvenes sin ellos, sino con ellos" y realizar una reflexión sobre hacia "donde se avanza como especie" en un contexto marcado por la "tecnología".

Asimismo, ha indicado que las mesas de debate estarán moderadas por estudiantes de los centros educativos de Burgos, que van a trasladar a los ponentes preguntas y reflexiones que han trabajado previamente en las aulas de los institutos.

El encuentro es gratuito y las entradas pueden retirarse a través de los canales habituales de teleentradas, y en la taquilla de los centros culturales municipales.

El programa abordará la autoimagen y las redes sociales, la diversidad neurodivergente, la educación, la música urbana, el acceso a la vivienda, el consentimiento y la sexualidad en las pantallas o el diálogo entre generaciones.

En estas jornadas está previsto que participen personas de perfiles muy diversos, desde especialistas en salud mental, filosofía y tecnología hasta divulgadores, artistas y jóvenes referentes.

El responsable de Cultura y Comunicación, Óscar Blanco, ha indicado que la adolescencia es uno de los grandes "retos sociales del presente" ya que, como ha explicado, la gente joven se está enfrentando con unas dificultades que antes no tenían, como es la tecnología, "que ha distorsionado a todos los niveles" y las redes sociales, que ha sido como que "hacaído un obús y nadie" ha puesto sobre la mesa un manual de instrucciones, "y eso es peligrosísimo".