Burgos inicia las obras de la senda peatonal y ciclista a Villatoro

Ayaka y saiz en la visita a las obras de la senda peatonal y ciclista de Villatoro. - EUROPA PRESS

BURGOS, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha comenzado a las obras de la nueva senda peatonal y ciclista que unirá el casco urbano con el barrio de Villatoro, que cuentan con un presupuesto global cercano a los 3,5 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de 12 meses.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, junto con el delegado territorial de la Junta, Roberto Saiz, ha visitado este viernes el inicio de las obras, que buscan resolver una demanda histórica de los vecinos y dotar a la zona de un acceso seguro al margen del tráfico rodado.

Durante la visita, Ayala ha destacado el "compromiso" del equipo de gobierno por "conectar los barrios periféricos" que carecían de accesos peatonales seguros, al tiempo que ha recordado que esta intervención se suma a la llevada a cabo recientemente en Cortes, lo que completa la integración de ambos núcleos en la red de movilidad de la ciudad.

La obra abarca un recorrido de algo más de 2,7 kilómetros y el trazado discurrirá con vías independientes para peatones y ciclistas, completamente segregadas del tráfico de vehículos.

El proyecto arranca en la entrada de Villatoro y desciende a lo largo de la avenida homónima hasta conectar con la red de carril bici existente en la glorieta Jorge Luis Borges y la avenida Cantabria.

Como novedad técnica, la memoria final ha incorporado una conexión directa con los terrenos previstos para la Facultad de Medicina.

Además, a lo largo del trayecto se acondicionarán dos principales espacios de descanso y áreas verdes equipadas con bancos, iluminación y arbolado para facilitar el descanso de los transeúntes: uno situado en el propio acceso a Villatoro y otro en el entorno del cruce con la zona comercial de Bricomar.

En este punto, el paso de peatones se regulará mediante semáforos para garantizar la seguridad vial.

Respecto al impacto en la circulación, los técnicos municipales han precisado que la intervención en los nudos más complejos, como la rotonda de la avenida Cantabria con Islas Canarias, no afectará al paso inferior.

Las labores se centrarán en la superficie y permitirán retranquear los pasos de peatones actuales para eliminar ángulos muertos y mejorar la visibilidad de los conductores.

Por su parte, Roberto Saiz ha apuntado que la Junta aporta 645.000 euros a este proyecto a través del Fondo de Cooperación Económica Rural General 2026, dentro de la línea orientada a abordar los desafíos demográficos y la fijación de población.