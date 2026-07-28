Burgos lanza una campaña en el Metro de Madrid para promocionar su programación ante el eclipse solar

BURGOS 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos promocionará el eclipse solar a través de una campaña publicitaria en el Metro de Madrid que se exhibirá en 20 estaciones estratégicas hasta el 10 de agosto bajo el lema 'Vive el Eclipse'.

La iniciativa está pilotada por la sociedad municipal Proburgos y su área de Turismo, cuya presidenta, Andrea Ballesteros, ha asegurao que el objetivo prioritario es "proyectar el patrimonio, la gastronomía y la cultura" de la capital "más allá del propio día del fenómeno" y ofrecer así "una experiencia integral orientada al turismo familiar y cultural entre el 8 y el 13 de agosto".

El calendario de actos arrancará el 8 de agosto con la apertura del mercado 'Burgos bajo el eclipse' en el Paseo Marceliano Santa María que permanecerá abierto hasta el día 13. Ocho artesanos locales mostrarán piezas exclusivas inspiradas en la astronomía, abarcando disciplinas como la cerámica, la ilustración, la joyería, el textil y el trabajo en madera.

En este mismo entorno, entre el 10 y el 12 de agosto, se desarrollará la propuesta infantil 'Un mar de estrellas'. La actividad consistirá en pases continuados de 20 minutos para grupos de hasta doce participantes, donde los niños interactuarán con elementos celestes a través de dinámicas de juego.

El "despliegue principal" tendrá lugar en la tarde del 12 de agosto en tres puntos neurálgicos de la ciudad. Por un lado en Cerro de San Isidro, lugar habilitado para un aforo de 8.000 personas, dispondrá de ambientación musical a cargo de DJ Rey One y actuaciones en directo del saxofonista Jorge Rodríguez entre las 18.00 y las 20.00 horas.

El segundo punto es el Castillo, con un límite de capacidad cercano a las 2.000 personas, acogerá un punto de información municipal y reparto gratuito de gafas homologadas de visión solar hasta agotar existencias.

Un tercer espacio es el paseo Sierra de Atapuerca que contará con una pantalla de gran formato para seguir la retransmisión en directo del evento, señal que se emitirá globalmente a través del canal oficial de YouTube Visita Burgos Ciudad con las siluetas de la Catedral y la fortaleza de fondo. La jornada en este punto estará amenizada por DJ Aquinews.

Como broche final, la Plaza de Santa María albergará el concierto Candlelight, en el que un cuarteto de cuerda interpretará piezas de Hans Zimmer y Coldplay en un recinto iluminado por 3.500 velas eléctricas.

Para atender a los visitantes, desde el 8 de agosto se instalará una caseta de información junto al Teatro Principal donde se distribuirá el folleto oficial, gafas de protección y las invitaciones gratuitas para el concierto (con un máximo de dos por persona). Las localidades reservadas que no se hayan ocupado diez minutos antes del inicio del recital se liberarán para el público en espera.

El operativo preventivo, coordinado en el marco de las directrices fijadas por la Junta para municipios de más de 20.000 habitantes, movilizará a la Policía Local, Bomberos, Protección Civil y el área de Movilidad y Limpieza.

No se permitirá el acceso con vehículos privados ni la acampada en las zonas elevadas del Cerro de San Isidro y El Castillopor lo que desde le Consistorio han recomendado el acceso a pie y con suficiente antelación.

El presupuesto global asignado a esta programación especial ronda los 75.000 euros, partida aprobada el pasado mes de mayo en el Consejo de Proburgos.