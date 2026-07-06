Burgos nadará de forma solidaria el domingo a favor de la esclerosis múltiple y se espera superar los 150.000 metros

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BURGOS 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Familiares y Afectados de la Esclerosis Múltiple (AFAEM) ha presentado este lunes la vigésimo primera edición de la campaña solidaria 'Mójate por la esclerosis múltiple' en Burgos, una iniciativa nacional que en la provincia se celebrará este domingo, 12 de julio, con el objetivo de visibilizar la enfermedad, recaudar fondos para la investigación y apoyar la rehabilitación de los pacientes.

En una rueda de prensa en la que han intervenido la vocal de la Junta Directiva de Afaem, Verónica Sarabia, y el presidente de la asociación, Juan Ignacio Orihuela, junto con la concejala de Deportes, Carolina Álvarez, han detallado que el evento central tendrá lugar el domingo a partir de las 11:00 horas en las piscinas de El Plantío.

La dinámica de la jornada invita a los ciudadanos a acercarse a las instalaciones y nadar de forma solidaria los metros que deseen.

Un grupo de voluntarios se encargará de contabilizar las distancias y entregar diplomas acreditativos a los participantes. Según las estimaciones de la organización, basadas en la información recopilada en anteriores convocatorias, se han llegado a registrar alrededor de 150.000 metros nadados conjuntamente entre los cerca de 300 asistentes, una cifra que esperan superar este año.

Además de las actividades acuáticas, las piscinas albergarán talleres infantiles y deportivos durante todo el día.

Para aquellos que no puedan asistir de forma presencial, Orihuela ha animado a la población a participar de forma virtual grabándose un vídeo mojándose en cualquier piscina, playa, río o jardín, para posteriormente subirlo a las redes sociales, bajo el marco de la campaña.

La campaña cuenta con puntos de venta físicos en la asociación, en las propias piscinas y de forma online, donde se podrán adquirir productos solidarios como toallas exclusivas de la edición.

Los fondos recaudados se destinarán íntegramente a los servicios de rehabilitación y mejora de la calidad de vida que ofrece Afaem -que cuenta actualmente con unos 300 socios, de los cuales el 75 por ciento son personas afectadas-, así como a proyectos de investigación médica tanto en Castilla y León como a nivel nacional.

Durante el acto, el presidente de Afaem ha alertado sobre la tendencia al alza de la patología, señalando que el número de diagnosticados se ha duplicado en los últimos diez años por causas que aún se desconocen.

Asimismo, ha mostrado su preocupación por el notable descenso en la edad media de diagnóstico, y ha advertido de que cada vez se detectan más casos en etapas tempranas e incluso en edad pediátrica.

A tenor de los datos proporcionados por la organización, la esclerosis múltiple es una enfermedad "crónica, incurable y de causa desconocida", pero "no es contagiosa, hereditaria ni mortal".

Actualmente, constan más de 800 personas diagnosticadas en Burgos y su provincia, aunque desde el colectivo aseguran que la cifra real es sensiblemente mayor debido a las dificultades de identificación en las primeras etapas y a la actual falta de un registro oficial unificado a nivel nacional.