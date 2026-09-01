Burgos oferta 17.500 plazas para la nueva temporada de los centros cívicos con "el tiempo" como hilo conductor

BURGOS 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los centros cívicos de Burgos han abierto este martes el plazo de inscripción para una nueva temporada que arranca con una oferta global de 17.500 plazas y una temática centrada en "el tiempo", con especial atención a sus "ladrones y potenciadores", el ocio consciente y los desafíos de futuro, tal y como ha apuntado la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Mila del Campo.

La programación del área de animación comunitaria abarca desde la infancia hasta la tercera edad, con propuestas diseñadas para todos los públicos y perfiles. Del Campo ha detallado que el bloque de adultos y mayores concentra "760 actividades entre propuestas cuatrimestrales y anuales".

El área de envejecimiento activo suma 34 iniciativas, con la incorporación como novedad del centro cívico de Las Huelgas, mientras que las escuelas de salud alcanzan las 58 propuestas centradas en el bienestar personal, el mindfulness y la psicología práctica, un ámbito al alza ante la creciente demanda de gestión emocional.

La oferta se completa con 94 actividades enfocadas a reducir la brecha digital y fomentar el acceso a las nuevas tecnologías, 36 de idiomas, 105 englobadas bajo el lema 'Saber lo que importa' para estimular la inquietud cultural, 39 de convivencia, 299 orientadas al cuerpo sano--el bloque más demandado--, que incluye pilates, yoga, zumba y cocina saludable, así como 95 talleres de artesanía y restauración.

Para el público infantil y adolescente, la programación contempla 145 actividades orientadas a complementar el ámbito escolar a través del ocio y la educación en valores. Como novedad, los centros de San Agustín y Capiscol acogerán en octubre una iniciativa desarrollada junto a la Universidad Isabel I y el área de Igualdad para promover referentes femeninos a través del cómic.

Además, la ludoteca del Centro Cívico Río Vena conmemora este año su trigésimo aniversario bajo el lema '30 años jugando, 30 años creciendo', motivo por el cual se celebrarán jornadas de puertas abiertas los días 29 y 30 de septiembre.

Para facilitar la conciliación familiar durante la participación en los cursos, el Ayuntamiento mantendrá activo el servicio de cuidados infantiles en los centros de día de Pequeburgos y San Juanín, dirigido a menores de entre 12 semanas y 12 años con una tarifa simbólica de cuatro euros diarios.

PLAZOS E INSCRIPCIONES

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 11 de septiembre. El sorteo de plazas se celebrará el día 16, las listas provisionales se publicarán el 18 y la solicitud de vacantes arrancará el 23 de septiembre, víspera del inicio de las actividades fijado para el 1 de octubre.

Por otro lado, respecto a la situación administrativa de la gestión, la concejala ha confirmado que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl) desestimó la semana pasada los recursos presentados por los sindicatos contra los pliegos, lo que permitirá reactivar de forma inmediata la licitación del contrato de los centros cívicos, que actualmente opera mediante prórrogas.