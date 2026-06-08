Burgos se prepara para reunir a 35.000 personas en la fiesta del Curpillos este viernes

BURGOS 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos y la Federación de Peñas, Fajas y Blusas han presentado este lunes el dispositivo para la celebración de la fiesta del Curpillos, declarada de Interés Turístico Nacional, que tendrá lugar este viernes, 12 de junio.

Por tercer año consecutivo, la tradicional 'jira' campestre se trasladará al parque de La Quinta, un espacio en el que se espera una afluencia "masiva" que podría rondar los 35.000 asistentes, más que los 25.000 que habitualmente se registraban en su ubicación original en el Parral.

El presidente de la comisión de Festejos, César Barriada, ha confirmado que "está todo listo" para que la jornada se desarrolle con normalidad. Por su parte, el presidente de la Federación de Peñas, Miguel Santamaría ha recordado que el recinto contará con la participación de 36 peñas y la instalación de 103 puestos de mercadillo a lo largo de la vía principal.

Para garantizar el acceso peatonal frente al Estadio de El Plantío y el Coliseum, ya se ha iniciado el montaje de la pasarela provisional que conectará con la zona de La Quinta.

El dispositivo de seguridad del Curpillos contará con un amplio despliegue de efectivos de la Policía Local y personal de vigilancia privada contratado específicamente para el evento.

Este operativo comenzará a trabajar los días previos para supervisar las labores de montaje y las instalaciones eléctricas. Asimismo, se instalará el habitual hospital de campaña en coordinación con Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja.

En cuanto a las infraestructuras higiénicas, se habilitarán un total de 106 cabinas sanitarias fijas y portátiles.

El servicio se reforzará con cuatro módulos estratégicos que sumarán 56 servicios adicionales, además de dos módulos completamente adaptados para personas con discapacidad.

Por su parte, Barriada se ha realizado un llamamiento expreso al "civismo" y a la responsabilidad ciudadana, recordando que La Quinta es uno de los principales "pulmones verdes de la ciudad" y que el disfrute de la fiesta debe ser compatible con el respeto escrupuloso al entorno natural.

Para facilitar la movilidad y evitar el uso del vehículo privado, el Servicio de Accesibilidad y Movilidad (SMyT) activará la línea especial 85. Este autobús lanzadera operará bajo demanda desde las 10.00 hasta las 23.00 horas del viernes, conectando el Mercado Norte con las inmediaciones de la Cartuja de Miraflores, bajo el puente de la autovía, el punto más cercano al acceso de la 'jira'.

De forma complementaria, el consistorio reforzará las frecuencias de las líneas regulares 1 (Avenida del Vena), 8, 10, 16 (con salida desde el Gran Teatro) y 22.

Miguel Santamaría ha avanzado que el marcaje de los puestos comenzará este martes por la tarde para proceder de inmediato a la colocación de las carpas y jaimas, cuyo diseño se ha adaptado meticulosamente para respetar el arbolado de la zona.

Como novedad de este año, la programación lúdica busca captar a un público de mediana edad. Además del parque infantil con hinchables --que abrirá entre las 10.30 y las 11-30 horas en la zona de Las Veguillas--, se instalará un futbolín humano gigante.

La animación musical contará con un DJ en la rotonda de las tirolinas desde las 16.00 hasta las 20.30 horas, así como propuestas musicales orientadas al público más maduro.

En el plano gastronómico, las peñas mantendrán la oferta tradicional a precios libres, que incluye chorizo, morcilla, morro, tortillas y sardinas, sumando este año propuestas más variadas como paella o tortitas de camarones.

Como medida organizativa, cada peña dispondrá de un baño de uso exclusivo para sus integrantes para agilizar los servicios públicos generales.