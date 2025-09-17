Burgos, referente en digitalización industrial con el V Encuentro Tecnológico

BURGOS, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Sociedad de Promoción y Desarrollo de Burgos (ProBurgos), Andrea Ballesteros, ha asegurado que la quinta edición del 'Encuentro Tecnológico Industria 4.0', que se celebrará los días 15 y 16 de octubre, que colocará a la capital burgalesa "como referente en España en el ámbito de la digitalización industrial" y proyectará la imagen de "un territorio que es innovador y también abierto al futuro".

Este encuentro se celebrará en el Fórum Evolución, organizado por Digital Innovation Hub Industry 4.0 (Dihbu), y como ha aseverado la concejala, "no deja de reforzar" la "estrategia" del equipo de Gobierno de "colaboración y coordinación con el tejido productivo y también cpara proyectar a Burgos en clave europea".

Y es que, como ha apuntado Ballesteros, este tipo de acciones "proyectan a Burgos" como un territorio "innovador y abierto al futuro", al tiempo que ha recordado que Burgos tiene un ADN industrial "profundamente arraigado" y que se expresa también "en la innovación, en el talento industrial, en la sostenibilidad y en la "apertura internacional".

Igualmente, Andrea Ballesteros ha aseverado que este encuentro "convierte a Burgos en un espacio de enorme trascendencia, de referencia, donde confluyen empresas, asociaciones, centros tecnológicos, start-ups y también la propia ciudadanía".

Esta cita cuenta con el apoyo de la Unión Europea, del Ministerio de Industria y Turismo, la Junta de Castilla y León y del Centro Europeo de Innovación Digital Digi3, cuya implicación es fundamental para "dar dimensión y amplitud a este evento".

Todo esto se enmarca dentro del horizonte "Burgos 2031" en la lucha por ser Capital Europea de la Cultura, "porque no deja de ser una estrategia compartida" y que hace de la ciudad un territorio competitivo, sostenible e innovador".

Por su parte, el presidente de Digital Innovation Hub Industry 4.0, Mario Pampliega, ha subrayado que el planteamiento de la cita ha sido desde el principio "un punto de encuentro estratégico" de la industria y de la tecnología.

Han pasado cinco años desde la primera edición y Mario Pampliegaha reconocido que la trayectoria ha sido "positiva" y creciente en participación de "las start-ups, centros de conocimiento y distintos profesionales del sector.

"Más allá de las cifras, lo importante del encuentro es pretender generar proyectos, generar ilusión, retener talento y posicionar a nuestro territorio dentro de lo que es la innovación industrial a nivel nacional y, por qué no, ser más ambiciosos a nivel nacional", ha aseverado Pampliega.

En este encuentro se contará con 41 demostradores que representan a 38 entidades, se han habilitado ochos puntos de información adicionales, en los que se puede ver a un demostrados tecnológico "en funcionamiento", además de que se han programado como cada año unas jornadas técnicas con sesiones específicas sobre las nuevas tendencias desde el punto de vista tecnológico, con la participación de expertos a nivel nacional y de empresas que ya llevan trabajando estos temas bastante tiempo.

Asimismo, se ha programado un 'matchmaking', es decir, reuniones bilaterales para fomentar negocios.

Y es que la filosofía de este encuentro, según sus organizadores, t "no es solo dar a conocer las mejores innovaciones que hay en digitalización industrial en España y a nivel europeo, sino también procurar que se genere negocio y si es posible, con el mayor beneficio" para Burgos