Burgos renovará tres pasarelas sobre el Arlanzón y construirá una nueva y aprueba el Plan de Calidad del Ayuntamiento

Ballesteros durante la rueda de prensa tras la Junta Local de Gobierno. - AYTO BURGOS

BURGOS 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha anunciado este jueves la aprobación "de manera urgente" del expediente de contratación sin publicidad de la redacción del proyecto para renovar cuatro pasarelas sobre el río Arlanzón y remodelar la avenida del mismo nombre, en el tramo comprendido entre el puente de Gasset y la Plaza del Rey.

Ballesteros, que ha comparecido tras la reunión de la Junta Local de Gobierno, ha explicado que se trata de la sustitución de tres pasarelas "que van a ser mejoradas" y la construcción "de una nueva que actualmente no existe" y contará con un presupuesto El presupuesto máximo para esta fase de redacción de 607.843 euros.

La concejala ha explicado que se trata de un procedimiento de negociado sin publicidad "porque tiene que ver con el malogrado" 'Burgos Río', uno de los proyectos que el equipo de gobierno "no quiso desarrollar", aunque sí dijo que parte del mismo, "sobre todo lo relativo a las pasarelas y lo relativo a parte de la remodelación que se incluía en la avenida de la Arlanzón, se podía recuperar".

Por otro lado, en relación a la futura Ciudad del Deporte, Ballesteros ha asegurado que el diseño de la nueva pasarela "será compatible con las necesidades urbanísticas del futuro recinto deportivo".

La portavoz municipal ha anunciado, además, que Junta de Gobierno también ha visado el nuevo Plan de Calidad y Modernización de la administración municipal, un documento "estratégico" que guiará la gestión de los servicios públicos cuya implantación "será progresiva en un total de 60 meses", como ha indicad Ballesteros.

Al respecto, Andrea Ballesteros ha indicado que el plan se estructura en "cinco ejes estratégicos" como son simplificación administrativa, modernización tecnológica, mejora de la calidad en el servicio público, accesibilidad universal y gobernanza municipal.

Según ha detallado la portavoz municipal, el plan incluye un sistema de indicadores para evaluar el cumplimiento de los objetivos y pretende aglutinar otras estrategias previas, como el Plan de Sostenibilidad Turística, el Industrial y el de Talento, bajo un marco de gestión único y transversal.

Asimismo, en la Junta Local se ha adjudicado el contrato de servicio de prevención de riesgos laborales a la mercantil EGM por un importe de 6.804.837 euros para un periodo de tres años.

Asimismo, se ha aprobado la primera prórroga, por un periodo de dos años, del contrato de gestión del centro musical 'Andén 56' tras la finalización del contrato que se adjudico hace cinco años..

Respecto a la actualidad de las fiestas de la ciudad, Ballesteros ha garantizado la celebración de los conciertos en la zona de Cuatro Reyes, confirmando que las negociaciones con el patrocinador principal, Pepsico, siguen su curso para cerrar el convenio en los próximos días.