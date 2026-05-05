Burgos reúne a más de 400 expertos de todo el mundo para estudiar la digitalización de la gestión forestal

BURGOS, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El primer Congreso de Digitalización Forestal (Cidifora) que se celebra en Burgos reúne a más de 400 expertos de países como Estados Unidos, Alemania, Países Bajos o Ecuador para estudiar la digitalización de la gestión forestal.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, han inaugurado este martes este foro que nace con "vocación de continuidad" y se convierte en el "epicentro" de la innovación tecnológica aplicada a la gestión de los montes.

El evento se enmarca en el proyecto estratégico 'Retechfor', una iniciativa europea que cuenta con una inversión superior a los 28 millones de euros y que, con la intermediación del Ministerio de Transformación Digital, busca transformar el sector forestal mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA), robótica y tecnología satelital.

Suárez-Quiñones ha subrayado que la digitalización permitirá pasar de una gestión reactiva a una basada en datos precisos, una "necesidad" del presente para anticipar riesgos y proteger la biodiversidad.

Entre las aplicaciones más destacadas figura el inventario forestal continuo, que utiliza satélites para monitorizar en tiempo real la densidad, altura y estado de sequedad de las masas arbóreas, una tecnología que no solo es clave para la prevención de incendios, sino también para la eficiencia económica.

El consejero también ha puesto de relieve que el uso de datos permite saber con exactitud qué árboles cortar y dónde plantar, lo que asegura el suministro sostenible a la industria maderera y generando empleo en el medio rural.

ROBOT PARA INCENDIOS

ITCL Centro Tecnológico ha presentado en el congreso de Burgos un robot cuadrúpedo para extinción de incendios, un vehículo autónomo de alta capacidad para transporte de madera, una herramienta de simulación para formar a profesionales de extinción de incendios y un sistema que mejora la trazabilidad.

En este encuentro, el centro tecnológico presenta durante dos intensas jornadas, que se celebran en el Fórum Evolución, un conjunto de soluciones desarrolladas en el marco del proyecto Retechfor que abarcan toda la cadena de valor: desde la prevención de incendios hasta la gestión inteligente de la madera.

Entre las principales innovaciones destaca un robot cuadrúpedo orientado a la extinción de incendios forestales, diseñado para operar en entornos extremos.

Equipado con sensores avanzados y sistemas de visión, es capaz de desplazarse de forma estable por terrenos complejos y facilitar labores de reconocimiento, monitorización y apoyo a los equipos de emergencia en zonas de alto riesgo.